FECI considera temeraria la respuesta del TSE HOY 11/04/2026

El Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche, calificó de "desafiante y temeraria" la respuesta que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dieron al requerimiento realizado el pasado viernes. En un video publicado en sus redes sociales este sábado 11 de abril de 2026, el funcionario se refirió al tema asegurando que "nadie es superior a la ley".
Curruchiche explicó que, en el oficio enviado al TSE, se solicitó información del partido político Movimiento Semilla y se confirmó que la respuesta del máximo ente electoral llegó a las 13:04 horas, cumpliendo el plazo de cuatro horas que se había fijado.
Sin embargo, Curruchiche aseguró que los magistrados del TSE enviaron un oficio "desafiante y temerario a la Fiscal General". El funcionario agregó que el documento está siendo analizado y anunció que podrían hace otro requerimiento similar "y el mismo tiene y debe ser acatado".
Oportuno es mencionar que en el marco de las funciones constitucionales y procesales, nadie podrá decirle al MP como llevar a cabo sus investigaciones o poner limites a ellas", argumentó el jefe de la FECI.
En este tema consulta: TSE descarta acatar órdenes de la FECI, sin orden de juez
Jefe de la FECI afirma que nadie es superior a la ley
Según Curruchiche, en el marco de un Estado Constitucional de Derecho, "nadie, absolutamente nadie es superior a la ley y todos debemos de sujetarnos a ella".
La controversia surge luego de que el TSE respondiera a un requerimiento de información acerca de la cancelación del Movimiento Semilla como partido político, debido a que los magistrados afirmaron que "descartaban acatar órdenes de la FECI, sin requerimiento de juez".
En el documento, los magistrados argumentaron que "no están supeditados a organismo alguno del Estado y no atenderán el requerimiento realizado por el ente investigador, sin una orden de juez competente".
Máxima autoridad en materia electoral
Además, los togados del TSE argumentaron que, de conformidad con el artículo 121 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), el TSE "es la máxima autoridad en materia electoral y el artículo 124 de la LEPP establece que los miembros del TSE deben tener las mismas calidades que corresponden a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)".
Recordaron que la ley también establece que las autoridades del TSE "gozarán de las mismas inmunidades y prerrogativas que aquellas - de la CSJ- y estarán sujetas a iguales responsabilidades".