 La Juventus no logra clasificar a la Champions Legue
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El Juventus, ni victoria ni Champions League

Un empate ante Torino envió a la Juventus a la Europa League

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Juventus no jugará la UEFA Champions League
Juventus no jugará la UEFA Champions League / FOTO: EFE

Un gol de Che Adams a seis minutos del final, junto el anotado a la hora de juego por Cesare Casadei neutralizaron el doblete del serbio Dusan Vlahovic, probablemente en su epílogo como jugador de la Juventus', que encarriló el Derby della Mole contra el Torino (2-2) que acabó en tablas y que le dejó, en cualquier caso, sin un lugar en la próxima edición de la Liga de Campeones.

El tropiezo el pasado fin de semana como local ante el Fiorentina ha salido muy caro al conjunto de Luciano Spalletti que necesitaba una carambola para alcanzar de nuevo la cuarta plaza y adentrarse en la Champions. Se dio en parte, pero de forma insuficiente. Cayó el Milan que empezó la jornada por delante. Pero no falló el Como que asaltó la cuarta plaza de la Serie A y dejó en la quinta, en puesto de Liga Europa, al Juventus.

De cualquier manera, el conjunto visitante necesitaba la victoria que ni siquiera logró. Acaba sexto la Juve, al margen de la élite continental.

Pero ya empezó todo mal en Turín. El partido estuvo al borde de la suspensión por las peleas entre aficionados ultras de ambos equipos antes del partido. De hecho, los seguidores del cuadro bianconeri pidieron a sus jugadores que no disputaran el choque. Al final, los fans se marcharon del campo y el partido se jugó con una hora de retraso.

La policía intervino y un seguidor fue hospitalizado. Aún así, el balón echó a rodar con el objetivo europeo entre ceja y ceja para los visitantes y con el Torino sin nada por lo que jugar.

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Juventus no pudo ganar y quedó fuera de Champions League - @juventusfc

Juventus sexto y fuera de Champions League

El cuadro de Spaletti amenazó con ocasiones de Federico Gatti y la amenaza permanente de Vlahovic que abrió el marcador poco antes de la media hora cuando aprovechó un buen pase de Khphren Thuram para deshacerse de su marcador y batir a Alberto Paleari.

Tuvo el balcánico el segundo gol pasada la media hora, antes del descanso. Y también Gvidas Gineitis para empatar, pero el segundo llegó al inicio de la segunda parte. Lo marcó también Vlahovic tras una buena combinación con Francisco Conceiçao.

Aún así, el derbi alargó su emoción a la hora de juego cuando Cesare Casadei acortó distancias, de cabeza en un córner, para el Torino. Y el empate que se veía venir llegó en el 84, con la firma de Adams, en plena avalancha local y ante la frustración visitante.

*Información EFE.

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