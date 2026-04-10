 TSE descarta acatar órdenes de la FECI, sin orden de juez
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TSE descarta acatar órdenes de la FECI, sin orden de juez

La FECI solicitó información al Tribunal Supremo Electoral sobre la cancelación de Semilla.

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Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) electos para el periódo 2026-2032., Omar Solís/Emisoras Unidas
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) electos para el periódo 2026-2032. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) informaron al Ministerio Publico (MP) que no están supeditados a organismo alguno del Estado y no atenderán requerimiento realizado por el ente investigador sin una orden de juez competente, luego de un requerimiento de información planteado durante este viernes 10 de abril, por parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), sobre la cancelación del partido político Movimiento Semilla.

Los magistrados del TSE indican en su respuesta que de conformidad con el articulo 121 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) el TSE es la máxima autoridad en materia electoral y el artículo 124 de la LEPP establece que los miembros del TSE deben tener las mismas calidades que corresponden a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y gozaran de las mismas inmunidades y prerrogativas que aquellas y estarán sujetas a iguales responsabilidades. 

Los magistrados agregaron que por parámetros y tomando en cuenta aspectos de jerarquía y lo concerniente a la garantía de independencia judicial el TSE no esta obligado a acatar ordenes o requerimientos con plazos perentorios de un fiscal del MP, ya que esto equivaldría a que un funcionario del MP ordenará a la CSJ realizar un acto. 

Además cualquier comunicación debe hacerse desde una posición de respeto, cordialidad y entender la naturaleza de magistrados de TSE.

El texto concluye detallando que se deben girar las instrucciones pertinentes a donde corresponde para evitar actos como este sucedan nuevamente.

Acreditación de cargos 

El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, confirmó que se solicitó información al TSE relacionada a las acciones jurídicas que se tomaron luego de la cancelación del partido político Movimiento Semilla, en un plazo de cuatro horas.

Además solicitó que se informe cual es el estado actual de las acreditaciones de cargos del proceso electoral, en relación a las personas que actualmente ostentan un cargo publico y que lo obtuvieron en el 2023 participando por la agrupación política ahora cancelada.

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Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*

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