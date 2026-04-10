Colegios piden nulidad en elección del rector de la USAC

La Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales presentó este viernes 10 de abril un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC), por medio del cual solicita la nulidad del proceso de elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) que se realizó la presente semana en Antigua Guatemala, en el cual Walter Mazariegos fue designado para un nuevo período.
Omar Vinicio Poror, presidente de referida entidad; y el exrector Efraín Medina, se refirieron a los argumentos expuestos en la acción y destacaron que surge principalmente tras la exclusión de cuerpos electorales, una situación que calificaron como "dictadura", por lo que consideran que debe repetirse el proceso.
Medina señaló que hay gente que está en la universidad "ilegítimamente" en ciertos cargos y se le debe dar seguimiento al tema. Según sus palabras, se tiene un Consejo Superior Universitario con integrantes que tienen sus cargos vencidos desde hace más de dos años.
Además, mencionó que la casa de estudios no debe estar cerrada. "Debiesen estar en sus clases normales, la academia debe seguir. La función de la universidad, docencia, investigación no se debe interrumpir por el bien de los estudiantes, de los futuros profesionales, y de la población guatemalteca. Creemos que no debe cerrarse la universidad, debe normalizar sus actividades en el campus universitario y los centros regionales universitarios", expresó.
Ante este escenario, que calificaron como "antidemocrático", los amparistas detallaron que están defendiendo el derecho a que sus planillas de electores democráticamente designados puedan ser parte de una nueva elección.
Reelección de Mazariegos
El actual rector, Walter Mazariegos, se autoproclamó reelecto el pasado miércoles 8 de abril tras una votación a puerta cerrada. Este proceso repite el esquema de su llegada al poder en 2022, cuando su primera elección también fue señalada de ilegítima tras la exclusión de sectores opositores.
La victoria de Mazariegos en esta ocasión se dio nuevamente bajo denuncias de fraude, mientras grupos de oposición realizaban una votación alterna para nombrar a un "rector legítimo", evidenciando la profunda fractura en la casa de estudios.
La Misión de Acompañamiento de la Unión Europea (UE) en Guatemala señaló hoy que la falta de resoluciones oportunas por parte de los juzgados contribuyó a la incertidumbre durante la jornada, marcada por actos de violencia, incluyendo el uso de armas de fuego y sustancias químicas contra ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta pacífica.
La delegación instó a las autoridades judiciales a resolver los recursos legales pendientes con independencia y celeridad para evitar que se ponga en riesgo el prestigio y la credibilidad de la universidad.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.