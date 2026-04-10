Usac retoma actividades presenciales tras protestas

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) reanudó este viernes, 10 de abril, las actividades presenciales en el campus central, ubicado en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, luego de cuatro días protestas y enfrentamientos generados tras la toma de las instalaciones por parte de encapuchados.
Por medio de las redes sociales, las distintas unidades académicas han girado instrucciones a los estudiantes para continuar con el ciclo escolar. Aunque hoy se mantuvieron las clases virtuales, las puertas de la casa de estudios están abiertas. Además, en los ingresos al recinto se tiene presencia policial.
Mientras tanto, varios movimientos estudiantiles anunciaron que desarrollarán protestas pacíficas en las afueras del campus para expresar su rechazo a la reelección de Walter Mazariegos como rector, pues consideran que el proceso que lo mantiene en el cargo fue fraudulento.
Disturbios en sede de Usac
Un grupo de encapuchados y estudiantes se enfrentaron el pasado martes en las afueras del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en una escalada de violencia previa a la elección de rector que se llevaría a cabo al día siguiente.
El enfrentamiento ocurrió cuando al menos medio centenar de estudiantes intentaron reabrir los accesos al recinto, tomados por desconocidos encapuchados que, según diversas fuentes, están vinculados al actual rector, Walter Mazariegos, quien fue reelecto para el período 2026-2030.
La crisis se desarrolla en una coyuntura crítica, pues la universidad integra las comisiones que este 2026 elegirán al nuevo fiscal general y a magistrados de las cortes guatemaltecas.
La Universidad de San Carlos de Guatemala es una pieza clave en el andamiaje institucional guatemalteco, pues su facultad para integrar comisiones de postulación y órganos colegiados le permite influir directamente en la designación de funcionarios de las altas cortes y entes de control, como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y la Contraloría General de Cuentas, cargos que serán renovados este año.
Ante la gravedad de los hechos, la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió el día que se dieron los disturbios un comunicado en el que exhortó al Estado a impedir la "consumación de un proceso viciado".
El organismo regional denunció que, de 34 cuerpos electorales, solo ocho habían sido acreditados —seis de ellos afines al oficialismo—, mientras que 21 ganados por opositores permanecían excluidos bajo "meros pretextos".
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7