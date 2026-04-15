 Insivumeh prevé inicio anticipado de la temporada lluviosa
Nacionales

Insivumeh prevé inicio anticipado de la temporada lluviosa en algunas regiones

En un boletín especial, la entidad explicó que en 2026 se ha presentado un comportamiento atípico, lo que generaría un comienzo temprano de la época de lluvias y una canícula más extensa.

Compartir:
Las autoridades hicieron un llamado para mantener la prevención ante las lluvias previstas., Archivo
Las autoridades hicieron un llamado para mantener la prevención ante las lluvias previstas. / FOTO: Archivo

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que la época lluviosa de 2026 en Guatemala podría presentar un comportamiento atípico, marcado por un posible inicio ligeramente anticipado en algunas regiones del país.

De acuerdo con el boletín especial emitido por el Departamento de Investigación y Servicios Meteorológicos, las condiciones climáticas actuales están influenciadas por factores oceánico-atmosféricos que podrían modificar el patrón habitual de lluvias. En ese sentido, a partir de la segunda y tercera semanas de abril se podrían presentar precipitaciones.

La entidad señaló que, aunque actualmente se mantienen condiciones neutras asociadas al fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), existe un 78% de probabilidad de que se desarrolle la fase de El Niño durante el trimestre agosto-octubre, es decir, que haya un aumento anormal de la temperatura del océano en el Pacífico ecuatorial y cambios en los patrones de lluvia y viento.

Clima en Guatemala

El Insivumeh recordó que en Guatemala el año se divide principalmente en dos estaciones: lluviosa y seca. Agregó que la temporada de lluvias suele extenderse de mayo a octubre, con un incremento en la intensidad y frecuencia de precipitaciones, además de un patrón que incluye dos picos importantes y un período de disminución conocido como canícula, generalmente entre julio y agosto.

Para abril, el ente científico prevé condiciones de lluvia cercanas a lo normal en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, se esperan ligeros incrementos en regiones como Boca Costa y el Pacífico, mientras que en el Altiplano Central y Occidental podrían registrarse niveles normales o levemente por debajo del promedio.

En la Franja Transversal del Norte se anticipa un comportamiento mixto, con variaciones entre incrementos y condiciones habituales. Por su parte, los Valles de Oriente podrían experimentar una ligera tendencia a déficit de lluvias, mientras que en Petén y el Caribe se pronostican condiciones generalmente normales.

Las autoridades recomiendan a la población y a los sectores productivos mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles cambios en el comportamiento climático durante los próximos meses.

* Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

CSJ renueva excedencia a Villeda para continuar en Gobernaciónt
Nacionales

CSJ renueva excedencia a Villeda para continuar en Gobernación

01:39 PM, Abr 15
Ex presos políticos exigen a postuladora del MP integrar nómina con aspirantes íntegrost
Nacionales

"Ex presos políticos" exigen a postuladora del MP integrar nómina con aspirantes íntegros

11:47 AM, Abr 15
El guatemalteco que cocina para Lady Gaga: la historia del chef que triunfa en el restaurante familiart
Farándula

El guatemalteco que cocina para Lady Gaga: la historia del chef que triunfa en el restaurante familiar

11:57 AM, Abr 15
Guastatoya y Marquense con triunfos que invitan a la permanenciat
Deportes

Guastatoya y Marquense con triunfos que invitan a la permanencia

08:25 PM, Abr 15
Neymar se disculpa con la hinchada del Santos tras altercadot
Deportes

Neymar se disculpa con la hinchada del Santos tras altercado

06:08 PM, Abr 15

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalEE.UU.Noticias de GuatemalaEstados UnidosReal MadridLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos