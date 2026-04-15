Insivumeh prevé inicio anticipado de la temporada lluviosa

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que la época lluviosa de 2026 en Guatemala podría presentar un comportamiento atípico, marcado por un posible inicio ligeramente anticipado en algunas regiones del país.
De acuerdo con el boletín especial emitido por el Departamento de Investigación y Servicios Meteorológicos, las condiciones climáticas actuales están influenciadas por factores oceánico-atmosféricos que podrían modificar el patrón habitual de lluvias. En ese sentido, a partir de la segunda y tercera semanas de abril se podrían presentar precipitaciones.
La entidad señaló que, aunque actualmente se mantienen condiciones neutras asociadas al fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), existe un 78% de probabilidad de que se desarrolle la fase de El Niño durante el trimestre agosto-octubre, es decir, que haya un aumento anormal de la temperatura del océano en el Pacífico ecuatorial y cambios en los patrones de lluvia y viento.
Clima en Guatemala
El Insivumeh recordó que en Guatemala el año se divide principalmente en dos estaciones: lluviosa y seca. Agregó que la temporada de lluvias suele extenderse de mayo a octubre, con un incremento en la intensidad y frecuencia de precipitaciones, además de un patrón que incluye dos picos importantes y un período de disminución conocido como canícula, generalmente entre julio y agosto.
Para abril, el ente científico prevé condiciones de lluvia cercanas a lo normal en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, se esperan ligeros incrementos en regiones como Boca Costa y el Pacífico, mientras que en el Altiplano Central y Occidental podrían registrarse niveles normales o levemente por debajo del promedio.
En la Franja Transversal del Norte se anticipa un comportamiento mixto, con variaciones entre incrementos y condiciones habituales. Por su parte, los Valles de Oriente podrían experimentar una ligera tendencia a déficit de lluvias, mientras que en Petén y el Caribe se pronostican condiciones generalmente normales.
Las autoridades recomiendan a la población y a los sectores productivos mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles cambios en el comportamiento climático durante los próximos meses.
* Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7