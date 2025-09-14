 Crawford da una lección de boxeo y destrona a 'Canelo'
Deportes

Terence Crawford venció al 'Canelo' Álvarez y se queda con los títulos súper medianos

El estadounidense Terence Crawford derrotó por decisión unánime a Saúl "Canelo" Álvarez en Las Vegas, arrebatándole los títulos de peso súper mediano.

Terence Crawdord se impuso al 'Canelo' Álvarez - EFE
Terence Crawdord se impuso al 'Canelo' Álvarez / FOTO: Agencia EFE

El estadounidense Terence Crawford escribió una nueva página en la historia del boxeo al derrotar este sábado por decisión unánime al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y quedarse con los títulos mundiales de peso súper mediano. En una pelea vibrante y cargada de estrategia, el púgil de Nebraska dio una auténtica clase de técnica, movilidad y precisión, imponiéndose con tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113. Con este triunfo, Crawford confirma su estatus como uno de los mejores libra por libra del mundo, además de demostrar que podía subir dos divisiones y brillar con la misma contundencia.

El combate arrancó con cautela. En los primeros asaltos, "Canelo" intentó llevar la iniciativa, pero Crawford rápidamente encontró la distancia y castigó con un ‘jab’ que marcaría el rumbo del enfrentamiento. A medida que avanzaban los rounds, el estadounidense se mostró más suelto, aprovechando su velocidad y movimientos laterales para escapar de la poderosa derecha del mexicano. Mientras tanto, Álvarez comenzó a mostrar señales de desgaste, incluyendo la inflamación en uno de sus ojos tras recibir repetidos impactos.

Crawford acaba con el reinado del 'Canelo' Álvarez

Aunque el tapatío tuvo algunos momentos de reacción, especialmente en el octavo asalto, no logró mantener la presión ni capitalizar el poder de sus golpes. Crawford, por su parte, se mantuvo disciplinado en su plan de combate: precisión quirúrgica en los golpes, defensa impecable y control del ring. En el noveno y undécimo asalto, la diferencia fue clara, con un Álvarez estático y sin respuestas frente a la frescura física y el boxeo inteligente de su rival.

Con esta victoria, Terence Crawford alcanzó su récord perfecto de 42 peleas ganadas, 31 de ellas por nocaut, consolidándose como una leyenda viviente del cuadrilátero. Saúl Álvarez, que sumó su tercera derrota en una trayectoria de 63 triunfos y dos empates, reconoció con humildad la superioridad de su adversario: "Una derrota no me define; he hecho mucho como profesional, tengo un gran legado. Mi respeto para Crawford". A los 35 años, el mexicano enfrenta un momento crucial en su carrera, con la incógnita de cuánto tiempo más podrá mantenerse en la élite del boxeo mundial.

