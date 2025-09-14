 Resultado Guastatoya vs. Municipal, fecha 9 Apertura 2025
Deportes

Municipal golea a Guastatoya y es sublíder de competencia

Los "Rojos" cosechan una goleada en Guastatoya y hunden más al "Pecho Amarillo" de Pablo Centrone.

Compartir:
Municipal es sublíder del campeonato
Municipal es sublíder del campeonato / FOTO: Municipal

El "Pecho Amarillo" del Deportivo Guastatoya recibió en el estadio David Cordón Hichos al "Mimado de la Afición" Municipal en el cierre de la novena fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

El "Rojo" necesitaba un triunfo por goleada (0-6) para ser el líder de la competencia que está en poder de Antigua G. F. C.; por su parte, los guastatoyanos urgían de sumar tres puntos ya que solamente llegaron con una unidad a esta novena fecha.

Los primeros 15 minutos fueron para Deportivo Guastatoya, pero las pocas llegadas al área eran bien cortadas por el portero nacional Kenderson Navarro.   

Posteriormente, Municipal comenzó a sacudirse la presión de los locales, hasta que llegó un gol de Nicolás Samayoa al 27, pero el mismo fue invalidado por una posición adelantada de "Nicogol".

Con media hora de juego, sin mayores oportunidades de gol, llegó la anotación que abrió el marcador y fue para la visita. Un habilidoso Pedro Altán remató de larga distancia para vencer al portero Rubén Escobar Fernández y colocar el 0-1 al 39.

La polémica del partido llegó al 42 de la parte inicial, cuando los jugadores guastatoyanos pidieron un penalti a su favor por un desplazamiento hecho por Yunior Pérez, pero Walter López dijo que no había existido falta. 

Goleada roja

Se jugaban los primeros 11 minutos de la segunda parte cuando Municipal sentenció el partido con un golazo de José Carlos Martínez. El gol del "Flaco" anuló la tremenda participación e intervención que había tenido el meta del "Pecho Amarillo" en las jugadas previas al segundo gol.

Cuando se jugaba el minuto 58, Pablo Centrone, el técnico del Guastatoya, realizó una ventana con tres variantes. Retiró a Samuel Garrido, Hristopher Robles y Yordi Aguilar para darle ingreso a José Almanza, Víctor Ávalos y Gilder Otoniel Cruz.

Municipal intentó aplacar esas variantes con la salida de Pedro Altán y el ingreso de Cristian Hernández en el minuto 66.

Luego de otra serie de variantes por ambos cuadros vino el 0-3 gracias a Cristian Hernández. La anotación del jugador rojo llegó al 85 ya en la recta final y eso ayudó a que el "Rojo" goleara al equipo que representa a la "Capital de la Amistad".

Municipal salió victorioso del estadio David Cordón Hichos, e hizo que la lucha por el liderato haya un triple empate con 19 puntos entre Antigua, Municipal y Mixco. La diferencia de gol es mejor para el "Panza Verde" y por ende es el líder del campeonato. Municipal es segundo y Mixco es tercero.

En Portada

Fotos: Plaza de la Constitución lista para actos de Independenciat
Nacionales

Fotos: Plaza de la Constitución lista para actos de Independencia

05:17 PM, Sep 14
Reportan dos heridos en antorcha por lanzamiento de hielot
Nacionales

Reportan dos heridos en antorcha por lanzamiento de hielo

03:21 PM, Sep 14
Municipal golea a Guastatoya y es sublíder de competencia t
Deportes

Municipal golea a Guastatoya y es sublíder de competencia

05:12 PM, Sep 14
Irreconocible, así lució Karol G en histórico concierto en el Vaticanot
Farándula

Irreconocible, así lució Karol G en histórico concierto en el Vaticano

08:44 AM, Sep 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos