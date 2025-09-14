Resultado Guastatoya vs. Municipal, fecha 9 Apertura 2025

El "Pecho Amarillo" del Deportivo Guastatoya recibió en el estadio David Cordón Hichos al "Mimado de la Afición" Municipal en el cierre de la novena fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.
El "Rojo" necesitaba un triunfo por goleada (0-6) para ser el líder de la competencia que está en poder de Antigua G. F. C.; por su parte, los guastatoyanos urgían de sumar tres puntos ya que solamente llegaron con una unidad a esta novena fecha.
Los primeros 15 minutos fueron para Deportivo Guastatoya, pero las pocas llegadas al área eran bien cortadas por el portero nacional Kenderson Navarro.
Posteriormente, Municipal comenzó a sacudirse la presión de los locales, hasta que llegó un gol de Nicolás Samayoa al 27, pero el mismo fue invalidado por una posición adelantada de "Nicogol".
Con media hora de juego, sin mayores oportunidades de gol, llegó la anotación que abrió el marcador y fue para la visita. Un habilidoso Pedro Altán remató de larga distancia para vencer al portero Rubén Escobar Fernández y colocar el 0-1 al 39.
La polémica del partido llegó al 42 de la parte inicial, cuando los jugadores guastatoyanos pidieron un penalti a su favor por un desplazamiento hecho por Yunior Pérez, pero Walter López dijo que no había existido falta.
Goleada roja
Se jugaban los primeros 11 minutos de la segunda parte cuando Municipal sentenció el partido con un golazo de José Carlos Martínez. El gol del "Flaco" anuló la tremenda participación e intervención que había tenido el meta del "Pecho Amarillo" en las jugadas previas al segundo gol.
Cuando se jugaba el minuto 58, Pablo Centrone, el técnico del Guastatoya, realizó una ventana con tres variantes. Retiró a Samuel Garrido, Hristopher Robles y Yordi Aguilar para darle ingreso a José Almanza, Víctor Ávalos y Gilder Otoniel Cruz.
Municipal intentó aplacar esas variantes con la salida de Pedro Altán y el ingreso de Cristian Hernández en el minuto 66.
Luego de otra serie de variantes por ambos cuadros vino el 0-3 gracias a Cristian Hernández. La anotación del jugador rojo llegó al 85 ya en la recta final y eso ayudó a que el "Rojo" goleara al equipo que representa a la "Capital de la Amistad".
Municipal salió victorioso del estadio David Cordón Hichos, e hizo que la lucha por el liderato haya un triple empate con 19 puntos entre Antigua, Municipal y Mixco. La diferencia de gol es mejor para el "Panza Verde" y por ende es el líder del campeonato. Municipal es segundo y Mixco es tercero.