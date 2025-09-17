 Expulsan a Simeone por intentar agredir a un aficionado
VIDEO. Simeone pierde la cabeza y es expulsado tras intentar agredir a un aficionado del Liverpool

El técnico argentino explotó tras el gol de Van Dijk, encaró a un hincha y tuvo que ser contenido por seguridad y su cuerpo técnico antes de ser expulsado

Simeone fue expulsado en el partido entre Liverpool y Atlético de Madrid - EFE
Simeone fue expulsado en el partido entre Liverpool y Atlético de Madrid / FOTO: Agencia EFE

El Atlético de Madrid vivió una noche amarga en su debut en la Liga de Campeones frente al Liverpool en Anfield. El conjunto inglés golpeó desde el inicio con dos tantos en los primeros cinco minutos, lo que obligó a los rojiblancos a resistir un vendaval ofensivo hasta el descanso. Pese a las dificultades, el equipo de Diego Pablo Simeone mostró carácter en la segunda parte y logró empatar el marcador, dando la sensación de que podían llevarse un punto de oro de Inglaterra. Sin embargo, en el minuto 92, Virgil Van Dijk apareció para sentenciar el partido con un cabezazo que hundió las aspiraciones madrileñas.

Ese gol decisivo no solo desató la locura en las gradas de Anfield, sino también la frustración de Simeone. El técnico argentino recibió gritos en su contra por parte de un aficionado del Liverpool, lo que lo llevó a perder los nervios e intentar abalanzarse sobre él. La situación se tornó tensa y tuvo que ser controlada rápidamente por elementos de seguridad y miembros de su cuerpo técnico. La actitud del entrenador no pasó desapercibida y el árbitro decidió expulsarlo tras el incidente, dejando en evidencia el momento de tensión que atraviesa.

Simeone y el Atlético de Madrid no la pasan bien

El episodio llega en un contexto complicado para el Atlético. En los cinco partidos disputados esta temporada —cuatro de Liga y uno de Champions—, los colchoneros solo han podido sumar una victoria, un balance muy pobre si se toma en cuenta la gran inversión realizada en refuerzos. La falta de resultados ha generado malestar en la afición, que esperaba un inicio mucho más sólido por parte del equipo. La presión sobre Simeone crece partido tras partido y el margen de error se reduce drásticamente.

Más allá del resultado adverso, lo sucedido en Anfield plantea dudas sobre la capacidad del entrenador para mantener la calma en momentos de máxima tensión. El Atlético necesita estabilidad y liderazgo, y lo ocurrido con Simeone podría tener consecuencias tanto deportivas como disciplinarias. Con una temporada que apenas comienza y muchos retos por delante, el club rojiblanco deberá reaccionar rápidamente si no quiere complicar sus aspiraciones en las distintas competiciones.

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.redes sociales#liganacionalMundial 2026Futbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad
