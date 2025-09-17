 Resultado PSG vs. Atalanta - Jornada 1 Champions League
Deportes

El PSG arranca la defensa de la Champions con goleada ante el Atalanta

Con goles de Marquinhos, Kvaratskhelia, Mendes y Ramos, el PSG venció 4-0 al Atalanta y comenzó con paso firme la defensa de la Champions League en el Parque de los Príncipes.

Celebración del PSG ante Atalanta - Champions League
Celebración del PSG ante Atalanta / FOTO: Champions League

El Paris Saint-Germain (PSG) comenzó con paso firme la defensa de su título en la Champions League al derrotar con autoridad 4-0 al Atalanta de Bérgamo en el Parque de los Príncipes. El vigente campeón mostró desde el inicio su poderío ofensivo y no dio respiro a un rival que nunca encontró la manera de frenar el ritmo impuesto por los dirigidos de Luis Enrique. Con esta victoria, el conjunto parisino manda un mensaje claro a Europa: está dispuesto a luchar por revalidar la corona.

El inicio del partido fue arrollador para los locales. Apenas al minuto 2, Marquinhos aprovechó un balón en el área para abrir el marcador y encender a la afición parisina. El segundo tanto llegó al 39, cuando Khvicha Kvaratskhelia firmó una gran jugada individual para ampliar la ventaja. La goleada pudo ser mayor antes del descanso, pero Bradley Barcola falló un penalti al 44, dejando en suspenso lo que parecía un festín de goles desde la primera mitad.

PSG arrasa en su presentación europea

En el segundo tiempo, el dominio del PSG se mantuvo y no tardó en llegar la sentencia. Al 51’, Nuno Mendes protagonizó una jugada memorable, recordando las mejores corridas de Diego Armando Maradona, para firmar el 3-0. A partir de allí, el equipo parisino controló el ritmo del partido, administró energías y cerró una presentación impecable anotando el 4-0 sobre el minuto 90, obra de Gonçalo Ramos.

El próximo reto no será sencillo, ya que el PSG visitará al FC Barcelona en la segunda jornada. El club catalán, actual campeón de España, atraviesa un gran momento y promete un choque de altísimo nivel. Aunque todavía no se ha confirmado de manera oficial, todo apunta a que el duelo se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic, un escenario que guarda recuerdos especiales para los parisinos en sus enfrentamientos europeos más recientes ante los azulgranas.

Celebración de Marquinhos, capitán del PSG ante Atalanta - PSG

Posiciones

