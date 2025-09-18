 Messi e Inter Miami se aproximan a un acuerdo de renovación
Deportes

Lionel Messi e Inter Miami se aproximan a un acuerdo de renovación

La renovación significaría que la figura argentina llegaría activo a la disputa del Mundial 2026.

Compartir:
Lionel Messi está cerca de terminar su contrato con el Inter Miami, y se busca la renovación
Lionel Messi está cerca de terminar su contrato con el Inter Miami, y se busca la renovación / FOTO: EFE

Lionel Messi y el Inter Miami están cada vez más cerca de firmar la renovación del jugador argentino, cuya vinculación con el club finaliza al término de esta temporada, según informaron a EFE fuentes cercanas a la negociación.

El astro argentino, de 38 años, y el Inter Miami están perfilando los últimos detalles de una ampliación de contrato vista con buenos ojos por ambas partes, que permitiría a Messi extender su carrera en la MLS, donde aterrizó el verano de 2023 procedente del París Saint-Germain.

Las fuentes no precisaron, sin embargo, cuál sería la duración del nuevo contrato o una fecha para su anuncio.

La renovación significaría que Messi llegaría activo a la disputa del Mundial 2026, que precisamente organiza Estados Unidos, junto con México y Canadá, y en el que Argentina defenderá el título logrado en Catar 2022.

El Inter Miami siempre ha expresado su deseo por extender la vinculación con el actual capitán de la plantilla, que abrió la puerta a la etapa más exitosa de este club de reciente fundación.

Apenas semanas después del fichaje de Messi, 'Las Garzas' levantaron su primer título oficial, la Leagues Cup, y un año después hicieron lo mismo con el MLS Supporter's Shield.

En su primera temporada completa con el Inter Miami, el año pasado, el ocho veces ganador del Balón de Oro se hizo con el MVP de la MLS, un reconocimiento que está cerca de repetir este año.

Papel de Messi en la MLS

Lionel Messi juega como delantero y es el capitán del Inter Miami CF en la Major League Soccer (MLS). Desde su llegada al club en julio de 2023, ha tenido un impacto transformador tanto en el equipo como en la liga. Su rol principal es el de extremo derecho, aunque también puede actuar como centrodelantero o mediocampista ofensivo, destacándose por su excepcional dribbling, visión de juego, pases precisos y capacidad goleadora.

Contribuciones clave en la MLS: Liderazgo y rendimiento, impacto en el equipo e influencia fuera del campo. 

Artista Sebas Bárcenas cumple su sueño de conocer a Lionel Messi

El momento que tanto soñó el talento guatemalteco fue compartido por Bárcenas en sus redes sociales.

*Información EFE.

En Portada

Organizaciones señalan uso del aparato judicial como herramienta de persecución política contra Zamorat
Nacionales

Organizaciones señalan uso del aparato judicial como "herramienta de persecución política" contra Zamora

11:29 AM, Sep 18
¿Veto o sanción? Surgen distintas posturas de alcaldes sobre el decreto 7-2025t
Nacionales

¿Veto o sanción? Surgen distintas posturas de alcaldes sobre el decreto 7-2025

10:33 AM, Sep 18
CC anula convenios de colaboración eficaz en caso Odebrechtt
Nacionales

CC anula convenios de colaboración eficaz en caso Odebrecht

11:59 AM, Sep 18
Selección de Guatemala asciende en ranquin FIFAt
Deportes

Selección de Guatemala asciende en ranquin FIFA

11:03 AM, Sep 18

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.redes socialesMundial 2026#liganacionalFutbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos