Sebas Bárcenas cumple su sueño de conocer a Lionel Messi

El artista nacional Sebas Bárcenas, nacido en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, y con una millonaria audiencia en sus redes sociales, compartió con sus seguidores uno de los momentos más especiales de su vida, que incluso era uno de sus sueños: Conocer al futbolista argentino y campeón del Mundo, Lionel Messi.
Guatemala ha seguido muy de cerca la carrera futbolística del "10" argentino desde que estuvo en el F. C. Barcelona, uno de los clubes más queridos en el país, junto al Real Madrid. Tras su paso también por el PSG de Francia, Lionel Messi fue fichado por el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), dando oportunidad a la comunidad latinoamericana estar más cerca de su ídolo.
Pero muy pocos son los que han tenido la oportunidad de estar frente a frente ante el llamado "Mejor futbolista de todos los tiempos". Pero para Sebas Bárcenas, un joven talento nacional que poco a poco busca abrirse campo en el mundo de la música, ese momento de conocer al Messi le llegó y ese instante lo reflejó a través de sus redes sociales.
En Instagram, Sebas Bárcenas, expresó: De la zona 5 por el mundo. Gracias madre música por permitirme cumplir lo que de pequeño me prometí y tanto soñé". Continúo con una serie de agradecimientos por ese momento especial en su vida: "Gracias familia Sony Music Centroamérica, hermanito mío Diego Cataño por esta bella experiencia, te quiero".
Asimismo, Bárcenas agradeció a su maestro Afo Verde "por abrir esta puerta a Guatemala, solo de verdad Gracias desde el fondo de mi alma".
¿Quién es Sebas Bárcenas?
Sebas Bárcenas es un artista guatemalteco nacido en ciudad de Guatemala, descubre su amor por la música a los cuatro años gracias a la batería.
Es a los 12 años que Sebas empieza escribir sus primeras canciones y a sus 18 años lanza su primer tema oficial bajo el nombre de Sebas Bárcenas titulado "Bésame"
Es con esta canción que se descubre su pasión por escribir e interpretar su propia música y es así como con el paso de los años se busca camino a través de sus canciones, según señala Massivo records.