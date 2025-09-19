 Resultado entre Xelajú y Comunicaciones, Apertura 2025
Deportes

Xelajú golea a Comunicaciones en Quetzaltenango

El cuadro "Albo" no levanta cabeza y en 11 fechas, suma su sexta derrota.

Pedro Báez abrió el marcador ante Comunicaciones esta noche de viernes
Pedro Báez abrió el marcador ante Comunicaciones esta noche de viernes / FOTO: Wilber Colloy

En el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango y con una fuerte lluvia que acompañó gran parte del partido, Xelajú M. C. recibió a Comunicaciones en duelo correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura 2025.

Con Jorge Moreno como portero en su segundo duelo de forma consecutiva, Roberto Hernández apostó a un grupo de jugadores para sacar una difícil tarea en Quetzaltenango, sumar unidades.  

Pasaron los primeros 20 minutos sin mayores novedades en los arcos defendido por Moreno y Rubén Daría Silva. Hasta que se vino una supuesta mano de Marco Domínguez durante una barrida y tras una comunicación entre el árbitro Orlando Alvarado y su asistente número 2, Iris Vail, se decretó un penalti.

Al 23, y tras una serie de inconformidad por parte de los jugadores locales, se marcó el penalti por intermedio del goleador Pedro Báez, quien no falló y adelantó a los de casa. Su remate se fue al lado izquierdo de Jorge Moreno, quien se lanzó al lado contrario.

Siete minutos después del gol de Báez, apareció Ernesto Monreal estrellando la pelota en el paral y de esa forma se salvaban los locales. 

El primer tiempo cerró con cuatro amonestaciones: Stheven Robles por Comunicaciones, Javier González, Gerardo Gordillo y Kevin Ruiz por Xelajú.  

Xelajú sentencia el marcador 

Para el segundo tiempo, Roberto Hernández comenzó a mover sus piezas. Iniciando el complemento retiró a José Gálvez y metió a Anderson Ortiz. Al 52, hizo otra variante: José Manuel Contreras por Brian Martínez.

Pese a las variaciones, Comunicaciones no mejoró, y su rival siguió más compacto en el campo hasta que alcanzó el 2-0 y 3-0 gracias a los goles de Kevin Ruiz (61) y Javier González (65). Fue el acabose para el cuadro capitalino que pasó una verdadera vergüenza futbolística en el "Coloco de Hielo".

Con un partido resulto y sin mayores contratiempos, el equipo de Amarini Villatoro se complicó tras la expulsión de Raúl Calderón al minuto 83. Calderón había ingresado al terreno de juego cuando se desarrollaba el 79. Y así, Xelajú tuvo que acomodar piezas y cerrar espacios por la desventaja de tener un jugador menos en el campo. 

Al final del partido, Xelajú se llevó la goleada en el duelo y sume más a Comunicaciones en su crisis de resultados, ya que los "Albos" suman su sexta derrota del certamen. Por la combinación de resultados, el "Crema" puede terminar el cierre de la primera vuelta fuera de los puestos de liguilla.

Por su parte, Xelajú se acerca al top 4 de la liga. Ahora, es quinto con  15 puntos.  

Apertura 2025: Xelajú vs. Comunicaciones / Wilber Colloy

Apertura 2025: Xelajú vs. Comunicaciones / Wilber Colloy

Apertura 2025: Xelajú vs. Comunicaciones / Wilber Colloy

Apertura 2025: Xelajú vs. Comunicaciones / Wilber Colloy

Apertura 2025: Xelajú vs. Comunicaciones / Wilber Colloy

Apertura 2025: Xelajú vs. Comunicaciones / Wilber Colloy

Apertura 2025: Xelajú vs. Comunicaciones / Wilber Colloy

