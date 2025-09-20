 Así le fue a los guatemaltecos en el Mundial de Atletismo
Deportes

Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025

Érick Barrondo y Mirna Ortiz representaron a Guatemala en los 20 kilómetros de marcha del Mundial de Atletismo en Tokio.

Compartir:
El marchista guatemalteco Erick Barrondo en acción - ESPN
El marchista guatemalteco Erick Barrondo en acción / FOTO: ESPN

El Mundial de Atletismo celebrado en Tokio, Japón, contó con la participación de los atletas guatemaltecos Érick Barrondo y Mirna Ortiz en la exigente prueba de los 20 kilómetros de marcha. La competencia reunió a los mejores marchistas del mundo, quienes enfrentaron un recorrido que exigió resistencia, técnica y concentración, poniendo a prueba la experiencia de Barrondo y la determinación de Ortiz.

Érick Barrondo, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, mostró gran esfuerzo a lo largo de la carrera, aunque no pudo acercarse al podio. El brasileño Caio Bonfim se coronó campeón mundial tras una impresionante remontada en los últimos kilómetros, registrando un tiempo de 1h18:35. Barrondo finalizó en la posición 38, con un tiempo de 1h24:12, evidenciando su capacidad de mantener un ritmo constante en una prueba de alta exigencia física.

Erick Barrondo y Mirna Ortíz fueron los únicos representantes guatemaltecos

Por su parte, Mirna Ortiz enfrentó una jornada complicada. Aunque inició la carrera manteniéndose en el grupo de avanzada, las amonestaciones acumuladas durante el recorrido complicaron su desempeño. A pocos kilómetros de la meta, Ortiz recibió su tercera amonestación, lo que derivó en su descalificación. La prueba fue dominada por la española María Pérez, quien registró un tiempo de 1h25:54, revalidando así su doble corona obtenida hace dos años en Budapest.

El podio se completó con la mexicana Alegna González, quien obtuvo la medalla de plata con récord continental de Centroamérica (1h26:06), y la japonesa Nanako Fuji, que se quedó con el bronce con un tiempo de 1h26:18, estableciendo récord nacional. 

En Portada

Familia queda soterrada en Alta Verapazt
Nacionales

Familia queda soterrada en Alta Verapaz

08:10 AM, Sep 20
Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump t
Internacionales

Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump

08:01 AM, Sep 20
Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentadort
Farándula

Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentador

07:59 AM, Sep 20
Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025t
Deportes

Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025

10:44 AM, Sep 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Mundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos