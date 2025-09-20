Así le fue a los guatemaltecos en el Mundial de Atletismo

El Mundial de Atletismo celebrado en Tokio, Japón, contó con la participación de los atletas guatemaltecos Érick Barrondo y Mirna Ortiz en la exigente prueba de los 20 kilómetros de marcha. La competencia reunió a los mejores marchistas del mundo, quienes enfrentaron un recorrido que exigió resistencia, técnica y concentración, poniendo a prueba la experiencia de Barrondo y la determinación de Ortiz.
Érick Barrondo, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, mostró gran esfuerzo a lo largo de la carrera, aunque no pudo acercarse al podio. El brasileño Caio Bonfim se coronó campeón mundial tras una impresionante remontada en los últimos kilómetros, registrando un tiempo de 1h18:35. Barrondo finalizó en la posición 38, con un tiempo de 1h24:12, evidenciando su capacidad de mantener un ritmo constante en una prueba de alta exigencia física.
Erick Barrondo y Mirna Ortíz fueron los únicos representantes guatemaltecos
Por su parte, Mirna Ortiz enfrentó una jornada complicada. Aunque inició la carrera manteniéndose en el grupo de avanzada, las amonestaciones acumuladas durante el recorrido complicaron su desempeño. A pocos kilómetros de la meta, Ortiz recibió su tercera amonestación, lo que derivó en su descalificación. La prueba fue dominada por la española María Pérez, quien registró un tiempo de 1h25:54, revalidando así su doble corona obtenida hace dos años en Budapest.
El podio se completó con la mexicana Alegna González, quien obtuvo la medalla de plata con récord continental de Centroamérica (1h26:06), y la japonesa Nanako Fuji, que se quedó con el bronce con un tiempo de 1h26:18, estableciendo récord nacional.