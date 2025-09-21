Resultado Barcelona vs Getafe por La Liga de España

En el estadio Johan Cruyff, ubicado en Sant Joan Despí, provincia de Barcelona, el equipo de Hansi Flick, F. C. Barcelona, recibió al Getafe, equipo dirigido por el español José Bordalás, en el cierre de la quinta fecha de La Liga, donde el cuadro blaugrana buscaba reafirmarse como sublíder de la competencia y acortar a dos puntos la diferencia con el Real Madrid, quien suma 15 puntos en cinco juegos disputados.
Previo al juego, una fuerte lluvia se hizo presente en Sant Joan Despí provocando preocupación a los organizadores del encuentro, pero ante la gran cantidad de lluvia, los drenajes del Johan Cruyff fueron efectivos para drenar el agua y dejar una gramilla en plena condición de jugar futbol.
Siendo las 21:00 horas de España, el balón comenzó a rodar y con ello las estrategias de Flick y Bordalás. El primer gol del partido llegó a los 14 minutos tras una excelente jugada de asociación que terminó en una asistencia de taco de Dani Olmo para Ferran Torres, quien remató cómodo para el 1-0, marcador que daba tranquilidad a la casa blaugrana.
Veinte minutos después de su gol, Ferran Torres firmó doblete al 34 gracias a una asistencia de Pedri. Era una jornada de ensueño para el "Tiburón", que más adelante tuvo la oportunidad de hacer su triplete, pero el travesaño se lo negó.
Al finalizar el primer tiempo, al árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea el partido se le escapó de las manos al tener un cierre violento por parte de los jugadores. Terminando la parte inicial, se mostraron cuatro amarillas para los jugadores y amonestaciones en los bancos del Barcelona y Getafe, una de ellas fue para José Bordalás, el estratega de los visitantes.
Barcelona es sublíder
Para el segundo tiempo, el ritmo del partido bajó, ya que Barcelona se relajó debido a que dominaba el partido y tenía a su favor el marcador. Por su parte, el Getafe seguía sin tener gran presencia en el área de Joan García, quien fue exigido hasta el minuto 54 tras un tiro libre, pero con una pelota que no tenía mayor peligro de gol.
El punto final a la victoria del cuadro culé la puso Dani Olmo al 62 al convertir el 3-0 y con ello se firmaba la goleada en el encuentro y el cuatro triunfo de liga para Barcelona. Olmo también termina como una de las grandes figuras de este domingo ya que asistió y anotó.
Finalizada las primeras cinco fechas de La Liga, el Real Madrid, que derrotó al Espanyol (2-0) el sábado, marcha líder con 15 puntos, es decir puntuación perfecta. Por su lado, el Barcelona es segundo lugar con 13 puntos, producto de cuatro triunfos y un empate.
En la tercera y cuarta posición aparecen Villareal y Espanyol, respectivamente, con 10 puntos cada club. Estos primeros cuatro equipos serían los representantes de España en la UEFA Champions League para la temporada 2026-2027, aunque faltan 33 fechas y muchas cosas pueden pasar para definir los puestos europeos.