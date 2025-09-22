 ¿Dónde ver la gala del Balón de Oro 2025?
¿Dónde ver la gala del Balón de Oro 2025?

París será escenario del Balón de Oro 2025, donde Lamine Yamal y Ousmane Dembélé compiten por convertirse en el mejor jugador de la temporada.

Galardón que se le entrega al ganador del Balón de Oro - EFE
Galardón que se le entrega al ganador del Balón de Oro / FOTO: Agencia EFE

La entrega del Balón de Oro 2025, uno de los eventos más esperados en el mundo del fútbol, se celebrará este lunes 22 de septiembre en el prestigioso Théâtre du Châtelet de París. La ceremonia comenzará a las 20:00 horas en horario de Europa Central (13:00 horas en Guatemala) y reunirá a las principales estrellas del balompié mundial en una gala que reconoce los logros más destacados de la temporada 2024/25.

Organizada en colaboración entre la UEFA y el Groupe Amaury, propietario de France Football y L’Équipe, la ceremonia del Balón de Oro premiará a los mejores futbolistas del año en diversas categorías. Entre los galardones destacan el reconocimiento al mejor jugador y jugadora, porteros y porteras más destacados, jóvenes promesas, máximos goleadores y entrenadores. Además, se entregarán distinciones a los clubes del año y el Premio Sócrates, que celebra la labor social y humanitaria de los protagonistas del deporte.

¿Dónde ver la gala del Balón de Oro 2025?

Para los aficionados en Guatemala, la transmisión oficial estará disponible a través de Claro Sports, según lo confirmó la UEFA en su página web. De esta manera, los seguidores podrán disfrutar en directo de todos los detalles de la alfombra roja, las entrevistas exclusivas y, por supuesto, la revelación de los ganadores de cada premio.

Asimismo, quienes deseen un seguimiento minuto a minuto podrán hacerlo mediante las redes sociales de @EUDeportes y en el sitio web www.emisorasunidas.com, donde se ofrecerá contenido adicional.

Este año, la gran expectativa se centra en la categoría principal del Balón de Oro, donde Lamine Yamal y Ousmane Dembélé son los grandes favoritos a llevarse el máximo reconocimiento. Uno de ellos sucederá a Rodri Hernández, quien se coronó en 2024 pero quedó fuera de la lista de nominados tras sufrir una grave lesión de la que apenas se recupera. La gala promete emociones, sorpresas y momentos históricos que marcarán un nuevo capítulo en la élite del fútbol mundial.

Balón de Oro 2025 - France Football

