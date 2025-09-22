 Guatemala gana oro en bádminton y tiro deportivo
Deportes

Fin de semana de oro para Guatemala en bádminton y tiro deportivo

Guatemala brilló con cinco oros y una plata en Campeonato Clasificatorio de Tiro Deportivo, además del título de Kevin Cordón en el torneo Perú International, disputado en Lima.

Guatemala gana oro en bádminton y tiro deportivo - COG
Guatemala gana oro en bádminton y tiro deportivo / FOTO: COG

El deporte guatemalteco vivió un fin de semana histórico al cosechar múltiples medallas de oro en distintas disciplinas, reafirmando el talento y la dedicación de sus atletas. La delegación de tiro deportivo y el bádminton fueron protagonistas en competencias internacionales, elevando el nombre de Guatemala en escenarios de gran nivel. La entrega, disciplina y constancia de los deportistas se vieron reflejadas en resultados que no solo aportan medallas, sino también inspiración para las futuras generaciones.

En el tiro deportivo, los hermanos Brol y Adriana Ruano destacaron en el XXI Campeonato Clasificatorio de Tiro con Armas de Caza, realizado en Santo Domingo, República Dominicana. Guatemala conquistó las cuatro medallas de oro en disputa dentro de la modalidad de foso, además de una plata. Adriana Ruano se coronó campeona en individual femenino y Jean Pierre Brol hizo lo propio en individual masculino, mientras que Enrique Brol se quedó con la plata en esta misma categoría. A nivel colectivo, el equipo femenino integrado por Ruano, Ana Lucía Corado y Daniela Brol, así como el masculino con Jean Pierre, Enrique y Hebert Brol, también lograron el oro, asegurando además plazas rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El bádminton también ganó oro para Guatemala

Por su parte, el bádminton tuvo como gran figura al zacapaneco Kevin Cordón, quien brilló en el Perú International disputado en Lima. El experimentado jugador guatemalteco, uno de los máximos referentes de la disciplina en la región, se alzó con la medalla de oro tras vencer en la final al francés Arthur Wakhevitsch en un emocionante duelo que se definió en tres sets con parciales de 8-15, 15-12 y 15-11. Su victoria en tan solo 43 minutos de juego demostró su temple, experiencia y vigencia en el más alto nivel competitivo.

Este fin de semana dorado para Guatemala deja en evidencia que el deporte nacional sigue en constante crecimiento y que los atletas continúan siendo embajadores de orgullo para el país. Las actuaciones en tiro deportivo y bádminton no solo suman triunfos a las vitrinas guatemaltecas, sino que también refuerzan la confianza de cara a los próximos retos internacionales, en especial los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Sin duda, los logros alcanzados son motivo de celebración y de esperanza para que el deporte guatemalteco siga escribiendo páginas de gloria.

