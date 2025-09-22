Lamine Yamal gana el Trofeo Kopa del Balón de Oro 2025

El español Lamine Yamal, delantero del Barcelona, fue galardonado este lunes con el Trofeo Kopa al mejor jugador menor de 21 años dentro de la gala del Balón de Oro 2025 que organizan la publicación gala France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París.
El futbolista de Esplugas de Llobregat, que recibió este premio de manos del exjugador del Real Madrid Raphael Varane, también fue galardonado con este premio el pasado año y aspira aún al Balón de Oro absoluto.
Lamine Yamal, de 18 años, brilló con luz propia y fue determinante en la gran temporada pasada cuajada por el Barcelona, al contribuir decisivamente a ganar La Liga EA Sports, la Copa del Rey y la Supercopa de España; además de completar magníficas actuaciones con la selección española que dirige Luis de la Fuente.
"Muchas gracias por el premio, es un orgullo estar aquí otra vez", indicó el internacional español, quien agradeció al Barcelona y a la selección para recibir este reconocimiento, así como a su familia y a sus compañeros, y apuntó que seguirá trabajando para conseguir más premios y éxitos.
? Lamine Yamal's speech on stage, after winning the 2025 Kopa Trophy#ballondor pic.twitter.com/bEdmofANpI— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
El dato
En 2024, el español ganó los trofeos Kopa y Golden Boy luego de una gran temporada, y en 2025 continúa con su magia. El delantero, que acaba de cumplir dos años desde su debut, acumula, según recoge el Barcelona en su página oficial, 26 goles y 30 asistencias en 109 partidos.
Vicky López gana en rama femenina
La española Vicky López, delantera del Barcelona, fue galardonada este lunes con el Trofeo Kopa a la mejor jugadora de menos de 21 años dentro de la gala del Balón de Oro 2025 que organizan la publicación francesa France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París.
*Información EFE.