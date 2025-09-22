 Lamine Yamal y su familia en alfombra roja del Balón de Oro
Deportes

Lamine Yamal y su familia protagonistas de la alfombra roja del Balón de Oro 2025

El grupo familiar de Lamine Yamal está compuesto por alrededor de 15 personas, incluido su DJ personal.

Lamine Yamal en alfombra roja junto a su familia
Lamine Yamal en alfombra roja junto a su familia / FOTO: Captura de video / @ballondor

Durante la alfombra roja previa a la ceremonia del Balón de Oro 2025, donde la revista francesa France Football entregará este lunes 22 de septiembre el galardón que premia al mejor futbolista del año, se vivió un gran momento con la aparición de la delegación del F. C. Barcelona.

Eran casi las 12:30, horario de Guatemala, cuando se hizo presente la delegación del Barcelona al Théâtre du Châtelet de París, Francia. La comitiva era encabezada por Joan Laporta, el presidente de la institución blaugrana. Además, de Laporta, también las imágenes de televisión mostraron al técnico Hansi Flick y a los jugadores Raphinha y Lamine Yamal, uno de los candidatos a quedarse con el Balón de Oro 2025.

La aparición del Barcelona quedó marcada por el momento familiar que dio el juvenil de 18 años, Lamine Yamal. Antes de pasar por la alfombra roja, Hansi Flick brindó un momento tierno al acomodarle el corbatín a Yamal, quien siempre lució sonriente durante su paso por la alfombra.

Posteriormente, la delegación del Barcelona pasó por la alfombra roja, y a ellos, le siguieron los familiares de Lamine Yamal, su padre Mounir Nasraoui y su madre Sheila Ebana. Fue un momento especial, mismo que fue aplaudido por los asistentes a dicho evento.

Además de su núcleo principal (padres y hermanos), Lamine Yamal llega a la ceremonia del Balón de Oro 2025 con una comitiva familiar de al menos 20 personas, situación que hace pensar en redes sociales que será el próximo ganador, por encima de Ousmane Dembélé.

Los números de Lamine Yamal

Debutó el 29 de abril de 2023 siendo un adolescente de tan solo 15 años, 9 meses y 16 días, el más joven en vestir la camiseta azulgrana como profesional. Desde entonces brilla a nivel internacional por su talento y jerarquía a tan temprana edad.

En 2024, el español ganó los trofeos Kopa y Golden Boy luego de una gran temporada, y en 2025 continúa con su magia. El delantero, que acaba de cumplir dos años desde su debut, acumula, según recoge el Barcelona en su página oficial, 26 goles y 30 asistencias en 109 partidos.

Sus vitrinas exhiben el título de la LaLiga de España, la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Eurocopa de 2024, donde fue nombrado Jugador Joven del Torneo.

En la Liga de Campeones 2024-2025, Yamal jugó 13 partidos, anotó cinco goles y brindó cuatro asistencias, cita CNN en una nota informativa.

