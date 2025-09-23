Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA suspender a Israel

Ocho expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellos la relatora especial para Palestina, Francesca Albanese, hicieron un llamado urgente este martes a la FIFA y a la UEFA para que suspendan a la selección israelí de las competiciones internacionales. Según los expertos, esta medida sería una respuesta necesaria al "genocidio en curso en el territorio palestino ocupado", subrayando que el deporte no puede mantenerse al margen frente a violaciones graves de los derechos humanos.
En un comunicado conjunto, los especialistas destacaron que las entidades deportivas no deben dar la impresión de que "todo sigue como de costumbre" mientras se cometen injusticias. Asimismo, señalaron que las plataformas deportivas no pueden ser utilizadas para normalizar situaciones que atentan contra la dignidad y la vida de poblaciones enteras. Según ellos, ignorar estos hechos equivaldría a un acto de complicidad con las violaciones de derechos humanos.
UEFA y FIFA tendrán la última palabra
Los expertos también advirtieron que los Estados anfitriones de competiciones internacionales, así como aquellos que participan en eventos deportivos con Israel, tienen la obligación de no permanecer neutrales frente a estos crímenes. Esta recomendación se fundamenta en los principios legales internacionales que exigen actuar ante violaciones masivas de derechos humanos, especialmente cuando la evidencia apunta a la comisión de genocidio.
En el comunicado, los expertos recordaron que la Comisión de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado concluyó en un informe reciente que Israel estaría cometiendo genocidio en Gaza. Además, la Corte Internacional de Justicia, en una decisión de 2024, enfatizó que todos los países tienen la obligación de actuar frente a este tipo de crímenes. Por ello, los especialistas insisten en que las selecciones nacionales que representan a Estados implicados en violaciones graves pueden y deben ser suspendidas, siguiendo precedentes históricos.
Finalmente, los expertos aclararon que el boicot debe dirigirse al Estado de Israel y no a los jugadores individuales, quienes no pueden ser responsabilizados por las decisiones políticas de su gobierno. Entre los firmantes del comunicado, además de Albanese, se encuentran los relatores de la ONU sobre derechos culturales, racismo y xenofobia, así como los miembros del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, consolidando un mensaje conjunto sobre la importancia de la ética y la justicia en el deporte internacional.