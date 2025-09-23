 Franco Mastantuono se estrena como goleador con Real Madrid
Deportes

Franco Mastantuono se estrena como goleador con Real Madrid

Desde el primer momento, Xabi Alonso refrendó con sus decisiones sobre el terreno de juego su mensaje ante la prensa: Franco Mastantuono es de su agrado.

Franco Mastantuono se estrena como goleador con el Real Madrid
Franco Mastantuono se estrena como goleador con el Real Madrid / FOTO: EFE

El argentino Franco Mastantuono, fichado por el Real Madrid para esta temporada, marcó este martes ante el Levante su primer gol con el conjunto blanco. Estreno goleador para el ‘30’, que, además de con compromiso y trabajo defensivo, le devuelve la confianza a Xabi Alonso.

Mastantuono fue presentado con el Real Madrid el 14 de agosto, justo cuando cumplió la mayoría de edad. Y con solo cuatro entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, ya tuvo minutos en el Real Madrid. Entró al Santiago Bernabéu como primer cambio, junto a Dani Carvajal, ante Osasuna.

Desde el primer momento, Xabi Alonso refrendó con sus decisiones sobre el terreno de juego su mensaje ante la prensa: Franco Mastantuono es de su agrado. Tanto que, diez días después de su presentación, ya fue titular con el Real Madrid.

Un protagonismo para el argentino que ha ido creciendo partido a partido. De los siete partidos de lo que va de temporada para el Real Madrid, solo se ha quedado sin jugar en uno, ante la Real Sociedad. Decisión de Xabi Alonso fundamentada en que era el primer partido tras el parón de selecciones de septiembre, y Mastantuono había tenido minutos tres días antes en Ecuador.

Números de Franco Mastantuono

Tras el descanso, tres titularidades seguidas para el ‘30’ madridista. 63 minutos en Liga de Campeones ante el Olympique de Marsella, 77 -su máximo- ante el Espanyol y 71 este martes contra el Levante.

Partido este en el que Mastantuono ratificó sus buenas sensaciones en los encuentros previos, al conseguir su primer gol con la camiseta del Real Madrid.

El argentino culminó un contragolpe que arrancó Álvaro Carreras y continuó un Vinícius Junior que, junto al desmarque de Kylian Mbappé hacia la banda izquierda, liberaron a Mastantuono en la derecha. Franco encaró a la defensa, que le tapó su pierna más hábil, la izquierda, y sorprendió con la pierna derecha, con un disparo fuerte a la escuadra del palo corto de la portería.

Así llegó el primer gol de Mastantuono con la camiseta del Real Madrid. Uno que, según datos de Opta, le convierte, con 18 años y 40 días, en el segundo jugador más joven del conjunto blanco en marcar en todo el Siglo XXI, tras el brasileño Endrick, quien lo logró con 18 años y 35 días la pasada temporada.

*Información EFE.

