 Julián Álvarez evita un nuevo tropiezo del Atlético
Deportes

Julián Álvarez evita un nuevo tropiezo del Atlético de Madrid

Julián Álvarez lideró la remontada del Atlético con tres goles para vencer 3-2 al Rayo y recuperar confianza justo antes de enfrentar al Real Madrid en el Derbi.

FOTO: Agencia EFE
Julián Álvarez evita un nuevo tropiezo del Atlético de Madrid / FOTO: Agencia EFE

Julián Álvarez se convirtió en el héroe del Atlético de Madrid al firmar un triplete que permitió al equipo remontar un 1-2 adverso y vencer al Rayo Vallecano por 3-2 en la sexta jornada de LaLiga EA Sports, disputada en el estadio Metropolitano. El argentino abrió el marcador al minuto 15, pero antes del descanso Pep Chavarría igualó para el Rayo, dejando el partido 1-1 al medio tiempo.

La segunda mitad arrancó con intensidad y, en el minuto 78, Álvaro García adelantó a los visitantes con un gol validado por el VAR, poniendo en aprietos a los dirigidos por Diego Simeone. Sin embargo, Julián Álvarez apareció nuevamente para igualar el marcador apenas dos minutos después y sellar la remontada con un imponente zurdazo desde fuera del área al minuto 88, desatando la euforia en el Metropolitano.

Julián Álvarez salva a Simeone

Este triunfo cobra especial relevancia para el Atlético, que había sumado solo una victoria en sus primeros seis encuentros entre LaLiga y Champions League. La actuación de Álvarez, que llegó a cuatro goles en lo que va de la temporada, reafirma su rol como pieza clave del equipo y da un respiro necesario al conjunto colchonero en un inicio de campaña irregular.

Ahora, el Atlético de Madrid se prepara para un duelo de alto voltaje frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada 7 de LaLiga. Los merengues llegan invictos, con la segunda mejor ofensiva y la mejor defensa del torneo, lo que promete un enfrentamiento intenso y crucial para las aspiraciones de ambos equipos en la competición.

