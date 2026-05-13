 Ataque en Chimaltenango: Un muerto y cuatro heridos
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Ataque armado en Chimaltenango deja un fallecido y cuatro heridos

La víctima mortal es un hombre que no ha sido identificado.

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., Bomberos Voluntarios
. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Una persona falleció y cuatro más resultaron heridas en el marco de un ataque armado registrado en la 3ª calle entre 2ª y 3ª avenidas de la zona 3 del departamento de Chimaltenango. Los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia.

La institución recibió alertas a través de su línea telefónica, en las que se reportaba que había ocurrido un hecho de violencia en el que había varios afectados que requerían asistencia de los socorristas, por lo que de inmediato se movilizaron unidades al lugar.

Los técnicos en urgencias médicas de la 21ª Compañía localizaron en el lugar a cinco personas que presentaban heridas por impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarlas, confirmaron que una de ellas ya no contaba con signos vitales.

La víctima mortal es un hombre, cuyo cuerpo fue encontrado a un costado de una motocicleta en la que aparentemente se conducía al momento de los hechos.

En tanto, los bomberos brindaron atención prehospitalaria a cuatro hombres más, de entre 20 y 30 años de edad, quienes fueron alcanzados por las balas. Tras ser estabilizados, fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital Regional de Chimaltenango para recibir atención médica.

El área donde ocurrió el ataque armado quedó cerrada mientras las autoridades desarrollaban las diligencias correspondientes para iniciar con las investigaciones y poder identificar a los responsables del múltiple crimen.

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Área donde ocurrió el ataque armado en Chimaltenango. - Bomberos Voluntarios

Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.

Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.

De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.

Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.

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