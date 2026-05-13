Accidente de camión en peligrosa curva de San Vicente Pacaya

Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que un camión sufrió un aparatoso accidente en la vuelta de El Barretal, sobre la ruta RD-3, jurisdicción de San Vicente Pacaya, Escuintla.
En el video se observa que el vehículo de carga descendía a baja velocidad al tomar la peligrosa curva; sin embargo, cuando estaba por finalizar el giro, por causas que aún se desconocen, el conductor perdió el control del volante y terminó estrellándose contra un muro de vegetación a un costado de la carretera.
Debido al fuerte impacto, el camión volcó sobre la cinta asfáltica, generando momentos de tensión entre quienes transitaban por el sector.
A escasos metros del accidente se aproximaba un microbús, cuyo conductor reaccionó rápidamente y logró esquivar el vehículo volcado, evitando así un choque que pudo haber terminado en tragedia.
De acuerdo con el informe de los Bomberos Voluntarios, el piloto del camión únicamente sufrió crisis nerviosa tras el percance. Además, confirmaron que el incidente dejó solo daños materiales.
Otros accidente en la vuelta de El Barretal
El hecho volvió a generar preocupación entre automovilistas y vecinos del sector, ya que la vuelta de El Barretal ha sido escenario de otros accidentes de tránsito en el pasado.
En agosto de 2025, un percance en ese mismo lugar también quedó captado en video y circuló ampliamente en redes sociales.
En aquella ocasión, un cabezal con aparentes fallas en el sistema de frenos chocó contra un bus del transporte público mientras ambos vehículos pasaban por la curva.
Las imágenes mostraban cómo el transporte pesado descendía a gran velocidad por la pendiente, mientras que el autobús se aproximaba en sentido contrario. Al llegar a la curva, el piloto del bus invadió el carril contrario justo cuando el cabezal pasaba por el sector, provocando el impacto.
Tras ese accidente, los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y auxiliaron a varios pasajeros que presentaban golpes en distintas partes del cuerpo y crisis nerviosa.