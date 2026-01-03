 Un muerto en ataque armado en turístico de Escuintla
Nacionales

Un muerto en ataque armado en centro turístico de Escuintla

El caso se registró en el municipio de San Vicente Pacaya.

La víctima del ataque armado en San Vicente Pacaya perdió la vida., Bomberos Voluntarios
La víctima del ataque armado en San Vicente Pacaya perdió la vida. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un ataque armado se registró este sábado 3 de enero en un centro turístico ubicado en el municipio de San Vicente Pacaya, en el departamento de Escuintla, donde un hombre perdió la vida a consecuencia de múltiples impactos de bala.

Al lugar acudieron los Bomberos Voluntarios, quienes evaluaron a la víctima; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas que sufrió tras ser agredido por desconocidos en condiciones que no han sido establecidas.

La persona fallecida fue identificada como José López Valdez, de 31 años de edad.

La escena fue resguardada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) mientras se concretaba la presencia de fiscales del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.

Las autoridades iniciaron con las investigaciones para esclarecer el hecho y determinar las circunstancias del ataque.

Gobierno destaca 110 municipios con “cero homicidios” en 2025

Huehuetenango encabeza la lista, con 21 de sus 31 municipios sin homicidios

Gobierno destaca 110 municipios con "cero homicidios" en 2025

El Ministerio de Gobernación dio a conocer que un total de 110 municipios de Guatemala registraron "cero homicidios" durante el 2025, lo que consideró que refleja avances palpables en la seguridad pública y una reducción sostenida de la incidencia delictiva.

La entidad aseguró que las estrategias implementadas se traducen en resultados concretos y reflejan la efectividad de un trabajo operativo fortalecido, donde la Policía Nacional Civil (PNC) ha apostado por la tecnología, el acercamiento comunitario y la ampliación de su cobertura territorial.

Agregó que varios departamentos han reportado una "reducción significativa" en los hechos homicidas, destacando un número importante de municipios que no han registrado ningún caso. La lista la encabeza Huehuetenango, con 21 de sus 31 municipios libres de crímenes de este tipo.

Las autoridades atribuyeron estos avances a la combinación de esfuerzos continuos entre la PNC y el Ministerio de Gobernación y expusieron que estas entidades impulsan políticas públicas orientadas a la prevención del delito y el fortalecimiento de la confianza ciudadana.

