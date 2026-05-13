Agreden al futbolista uruguayo Lucas Torreira en Turquía

El futbolista uruguayo Lucas Torreira volvió a ocupar titulares internacionales, aunque esta vez lejos de los terrenos de juego. El mediocampista del Galatasaray fue víctima de una agresión en un centro comercial de Estambul, Turquía, luego de que un individuo lo interceptara mientras paseaba por el barrio de Kasimpasa. El incidente ocurrió frente a una cafetería y generó preocupación entre aficionados y medios deportivos, debido a la popularidad que el jugador mantiene en el fútbol turco.
De acuerdo con reportes de la prensa local y medios uruguayos, el atacante, identificado como Y.Y., de 32 años, se acercó inicialmente a Torreira después de observar que el futbolista accedía a fotografiarse con un aficionado. Sin embargo, la situación cambió rápidamente cuando el hombre comenzó a insultarlo y posteriormente le propinó un golpe en el rostro, provocando un altercado en plena vía pública. Testigos alertaron de inmediato a las autoridades, mientras el agresor intentaba escapar del lugar a bordo de un taxi.
Torreira no sufrió lesiones y está fuera de peligro
La rápida intervención de la policía del distrito de Beyoglu permitió detener al sospechoso pocos minutos después del ataque. Según trascendió, el individuo contaba con antecedentes por lesiones intencionadas y, además, tenía vigente una orden de alejamiento contra el propio futbolista uruguayo. El equipo de seguridad del centro comercial y el conductor de Torreira colaboraron para resguardar al jugador y contener la situación antes de que el conflicto pasara a mayores.
Los informes médicos difundidos posteriormente señalaron que Lucas Torreira sufrió únicamente lesiones leves, presentando enrojecimiento e hinchazón entre la ceja y el ojo izquierdos. El mediocampista presentó la denuncia formal ante las autoridades turcas y el agresor permanece bajo custodia mientras avanza la investigación judicial. Desde el entorno del futbolista emitieron un comunicado para tranquilizar a los seguidores, asegurando que el jugador se encuentra fuera de peligro y agradeciendo las muestras de apoyo recibidas desde distintos países.
El episodio tuvo una fuerte repercusión en Turquía debido al enorme protagonismo que Torreira posee en el Galatasaray desde su llegada en 2022. El uruguayo se consolidó como una de las principales figuras del club, conquistando múltiples títulos de la Superliga turca y superando los 150 partidos oficiales con la institución.
Su trayectoria internacional también incluye pasos destacados por Arsenal F.C. y Atlético de Madrid, además de sus participaciones con la selección de Uruguay en las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Qatar 2022. Mientras continúan las investigaciones, el entorno del jugador insiste en que se trató de un hecho aislado y que Torreira podrá continuar con normalidad su actividad profesional.