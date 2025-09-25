Mundial 2026: Estados Unidos se opondrá a expulsar a Israel

Estados Unidos, uno de los tres países organizadores del Mundial de futbol de 2026, junto a México y Canadá, se opondrá a la expulsión de Israel de este torneo internacional.
Un portavoz del departamento de Estado de Estados Unidos aseguró a la cadena británica BBC que su país trabajará para "frenar completamente cualquier intento de prohibir al equipo de futbol de Israel participar en la Copa del Mundo".
Israel es en estos momentos tercera de su grupo, con los mismos puntos que Italia y seis menos que Noruega, que es líder.
El comunicado de Estados Unidos se conoce horas después de que el diario británico The Times haya informado de que la UEFA pretende reunirse la semana que viene para decidir si suspender o no a Israel de las competiciones internacionales, con "la mayor parte de los miembros del comité ejecutivos a favor de la suspensión".
Esta misma semana, ocho expertos de la ONU, entre ellos la relatora para Palestina, Francesca Albanese, pidieron a la FIFA y a la UEFA que suspendan a la selección israelí de las competiciones internacionales "como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado".
La UEFA se reunirá para decidir si suspende a Israel
La UEFA se reunirá la semana que viene con la intención de tomar una decisión respecto a la participación de Israel y sus equipos en las competiciones internacionales, con la mayoría de miembros inclinados por suspenderlos.
Según The Times, "la mayor parte de los miembros del comité ejecutivos están a favor de la suspensión de Israel", después de que ocho expertos de la ONU, entre ellos la relatora para Palestina, Francesca Albanese, pidieran este martes a la FIFA y a la UEFA que suspendan a la selección israelí de las competiciones internacionales "como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado".
Los que están a favor de suspender a Israel toman como ejemplo lo ocurrido con Rusia, que ha quedado fuera de las competiciones europeas desde la invasión de Ucrania en 2022.
Una posible suspensión por parte de la UEFA no estaría ligada a una decisión de la FIFA, que, sin embargo, quedaría en una posición muy difícil con vistas al Mundial de 2026, donde Israel se está jugando su clasificación, siendo terceros de su grupo por detrás de Noruega e Italia.
En cuanto a las competiciones de clubes, el Maccabi de Tel Aviv es el único club que juega en ellas esta temporada y enfrentó importantes protestas este miércoles al jugar en Grecia contra el PAOK.
