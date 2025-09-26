Etíope Shewarge Alene fallece a los 30 años

La etíope Shewarge Alene, ganadora del último maratón de Estocolmo, falleció el jueves a los 30 años, solo cuatro meses después de su victoria el pasado 31 de mayo, según confirmó la organización del maratón sueco.
"Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Shewarge Alene, ganadora del Maratón de Estocolmo. Alene se sintió mal durante una sesión de entrenamiento y fue llevada al hospital, donde lamentablemente no se pudo salvar su vida. Tenía 30 años. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos", reza el comunicado del maratón sueco.
Alene, experimentada corredora de maratón, poseía una mejor marca en la distancia de 2h27:26 realizada el 15 de octubre de 2023 en Cape Town (Sudáfrica).
Principales logros y victorias
- Récord en la Mount Washington Road Race (2010): A los 15 años, ganó la carrera cuesta arriba en New Hampshire (EE.UU.) con un tiempo de 1:08:21, estableciendo un nuevo récord del circuito. Este triunfo temprano la catapultó a la fama internacional, especialmente notable porque pidió prestados zapatos para competir.
- Victoria en el Maratón de Ciudad del Cabo (2023): Logró su mejor marca personal en maratón completo (2:27:26), destacando su dominio en competencias de élite.
- Ganadora del adidas Stockholm Marathon (2025): Su logro más reciente y emblemático, cruzando la meta en primer lugar con un tiempo de 2:30:38 el 31 de mayo. Esta victoria fue celebrada como el pináculo de su carrera y la posicionó en el ranking mundial de maratón femenino (puesto #204 según World Athletics).
Shewarge Amare Alene fue una destacada corredora de maratón etíope, conocida por su resistencia y determinación en el atletismo de larga distancia. A lo largo de su carrera profesional, que abarcó desde 2011 hasta 2025, participó en 27 maratones, logrando 12 victorias y 9 podios adicionales, lo que la consolidó como una de las atletas etíopes más prometedoras de su generación.
Su legado incluye récords personales impresionantes y triunfos en competencias internacionales, inspirando a muchas corredoras jóvenes en Etiopía y más allá.
*Información EFE y Grok.