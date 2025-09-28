Resultado Mictlán vs. Comunicaciones por Apertura 2025

En la continuidad de la fecha 12, partidos de revancha, Atlético Mictlán recibió en el estadio La Asunción, de Asunción Mita, Jutiapa, a Comunicaciones, club que sumaba cinco derrotas en sus últimas seis presentaciones.
Con el técnico brasileño, Flávio Rego Da Silva, al frente, Mictlán buscaba un triunfo más en la competición, y quería aprovechar las 11 bajas que presentó el "Albo" para este compromiso.
Una de las novedades para Comunicaciones fue la titularidad de Arnold Barrios, quien le ganó el pulso a Jorge Moreno, el portero de los últimos encuentros en los cuales ha estado ausente Fredy Pérez.
Pero ya en el desarrollo del encuentro, en 30 minutos de juego, ni Mictlán ni Comunicaciones se hacían daño, ya que las aproximaciones a los arcos eran tibias por parte de ambas oncenas. Kendel Herrarte fue quien más insistía por parte de los locales.
Ya en el minuto 40, vino el premio para el club que más lo había intentado. Jugada por la banda derecha del ataque miteco, y tras dos rechazos consecutivos por parte de Arnold Barrios, llegó César Chinchilla a ponerle orden al ataque de los "Conejos" y logró vencer a Barrios para el 1-0. Un fuerte golpe para Comunicaciones que no lograba encontrar su mística de juego, y prácticamente se encontraba perdido, sin ideas, en dicho partido.
Se firma el triunfo local
Para el segundo tiempo, cuando se jugaba el 49 de tiempo corrido, Ronaldo Dinolis se ganó una amonestación por su juego imprudente tras intentar definir un centro con una chilena ante la marca de Rafael Morales. Dinolis era el segundo amonestado en el partido y segundo en Mictlán tras la amarilla en el primer tiempo mostrada a Robin Betancourth.
Pese al mal partido que hacía Comunicaciones, donde no registraba remates directos al arco, el técnico mexicano Roberto Hernández hizo sus primeras variaciones hasta la hora de juego (60 minutos). Walter García y Axel De la Cruz abandonaron el terreno de juego e ingresaron Anderson Ortíz y Juan Blanco.
Se llegó el minuto 70, y Comunicaciones tuvo su primera gran oportunidad de gol: Lynner García quedó solo frente al portero uruguayo John Faust, y tras un toque sutil el balón terminó en las manos del portero sudamericano.
Un minuto después, el mismo Lynner desaprovechó un balón detenido y estrelló su tiro libre en la barrera de los "Conejos" cuando la opción de gol era inmejorable para igualar las acciones. A este punto, el "Crema" empezaba a hacer méritos para conseguir la igualdad en el duelo.
Comunicaciones se presentó con 11 bajas a Jutiapa: José Contreras, José Corena, Marco Domínguez, Edy Palencia y Wilson Pineda por lesión; Karel Espino por suspensión; Fredy Pérez por decisión técnica; y, José Pinto, Stheven Robles, Kuki Lemus y Darwin Lom convocados en Selección Nacional. Y eso terminó pesando para el cuadro capitalino que sigue hundiéndose en los puestos de la tabla de posiciones.
Tras el triunfo de Mictlán, los "Conejos" suman 16 puntos en 11 de las 12 presentaciones y se ubicará a mitad de tabla; por su parte, Comunicaciones solo tiene 11 unidades y es actualmente el décimo primer lugar (antepenúltimo) de la fase regular.
En la fecha 13, el sábado 4 de octubre, Comunicaciones en casa recibe a Mixco y Mictlán visitará a Deportivo Malacateco.