Villatoro critica a las autoridades por abandono del deporte

Amarini Villatoro, técnico de Xelajú MC, concedió una entrevista a Emisoras Unidas antes de viajar a Panamá para disputar la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 frente al Sporting San Miguelito, serie en la que el club altense parte con ventaja tras imponerse 2-0 en la ida. Sin embargo, más allá de lo futbolístico, el entrenador aprovechó el espacio para expresar su inconformidad hacia las autoridades guatemaltecas, a quienes señaló por la falta de compromiso en la remodelación y mejora de las instalaciones deportivas del país.
El estratega cobanero no dudó en comparar la situación de Guatemala con la de Honduras, destacando los avances que el país vecino ha tenido en infraestructura deportiva bajo apoyo gubernamental. "Nuestras autoridades siempre ponen excusas. La presidenta de Honduras ya ha remodelado cuatro canchas grandes, a nosotros nos molesta, pero hay que decirlo. Cuando fuimos a jugar ante el Real España preguntamos quién había remodelado los estadios, y fue el gobierno. Acá tenemos que seguir esperando", declaró, evidenciando su molestia.
Amarini Villatoro lanza duras críticas a las autoridades
La crítica de Villatoro también se dirigió hacia el Estadio Doroteo Guamuch Flores, actualmente en proceso de remodelación. Según el técnico, la falta de planificación ha afectado a la Selección Nacional, que perdió la oportunidad de disputar partidos clave en su cancha histórica.
Puedo asegurar que si jugamos en el Estadio Nacional no perdemos ante El Salvador. La Selección tiene años de no perder en el Doroteo, hubiera sido importante jugar allí con nuestra afición. El Estadio necesitaba una remodelación, pero nunca pensaron en los tiempos ni en cómo se iba a realizar.
Amarini Villatoro, técnico de Xelajú MC
El técnico de Xelajú cerró con un mensaje directo al Congreso y a las instituciones responsables de la obra: "En Honduras, en La Ceiba, la remodelación inició después que la del Doroteo Guamuch Flores y ya la terminaron. Son temas que nos matan, el Congreso no hace nada si no recibe algo a cambio, no hay voluntad de hacer las cosas bien".
Cabe destacar que las remodelaciones en el estadio capitalino —que incluyen el cambio de cancha a híbrida y la instalación de una nueva pista de tartán— comenzaron en enero de 2025 con fecha de finalización prevista para diciembre. No obstante, los trabajos presentan serios atrasos, se encuentran en paro y no estarán listos en el tiempo estipulado, lo que ha generado preocupación tanto en el ámbito deportivo como en la afición.