 FIFA emite sanción a El Salvador por caso de Surinam
Deportes

El castigo para el estadio Cuscatlán solo aplicará para el partido ante Panamá, y no para el duelo ante Guatemala.

Estadio Cuscatlán recibe castigo por parte de la FIFA
Estadio Cuscatlán recibe castigo por parte de la FIFA / FOTO: La Selecta

Mediante un comunicado de prensa, la Federación Salvadoreña de Futbol (Fesfut), dio a conocer la sanción que le impuso la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Ante ello, la Federación de El Salvador instó a su afición a erradicar el racismo y la discriminación en el futbol.

Luego del partido eliminatorio mundialistas entre El Salvador y Surinam (8 de septiembre), que terminó con triunfo para los surinameses 1-2, los jugadores y cuerpo técnico visitante denunció actos discriminatorios por parte de la afición salvadoreña.

La Fesfut señala que el Comité Disciplinario de la FIFA los notificó de la sanción respecto a los sucesos ocurridos en el estadio Cuscatlán de San Salvador. En ese sentido, la sanción es la siguiente:

  • Multa de 50 mil francos suizos (uno 480 mil 755 quetzales), la cual deberá invertirse en un plan integral contra la discriminación, que deberá ser aprobada por la FIFA  
  • La obligación a disputar el próximo partido oficial de la Selección Mayor (ante Panamá) con un cierre mínimo del 15% del aforo aprobado al estadio, particularmente en las gradas detrás de la portería

Ante esa sanción, la Fesfut reitera su firme rechazo a "cualquier manifestación de racismo o discriminación, y reitera su compromiso de trabajar en conjunto con FIFA, Concacaf y demás organismos internacionales para garantizar que el futbol salvadoreño se viva en ambiente de respeto, igualdad y unidad".

Además, la Federación hace un llamado a los salvadoreños a que tomen conciencia de que: "El futuro de nuestro futbol depende del comportamiento en los estadios".

El Salvador confirma que recibirá a Guatemala en el estadio Cuscatlán

Tras varias gestiones, al final, el partido eliminatorio entre salvadoreños y guatemaltecos del 14 de octubre se jugará en el “Coloso de Monserrat”.

Sanción no tiene efectos ante Guatemala

El Salvador tendrá en octubre dos partidos eliminatorios, ambos de local ante Panamá y Guatemala.

El 10 de octubre a las 19:00 horas recibirá a Panamá, donde le aplica la sanción relacionada al aforo del estadio, y por consecuencia, tendrán menos afición cuando los visiten los panameños.

El 14 de octubre, El Salvador le hará los honores a Guatemala, y para este duelo, los salvadoreños tendrán la capacidad total del estadio Cuscatlán para recibir a los chapines, por lo que la afición local podrá realizar su papel de presionar e intimidar a los connacionales.

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalredes socialesEstados UnidosEE.UU.Mundial 2026Liga NacionalFutbol GuatemaltecoReal Madrid
