 Juegos Centroamericanos: Campeones defensores de Guatemala
Deportes

Juegos Centroamericanos 2025: Campeones defensores de Guatemala

Conoce a los equipos que se vistieron de oro en Managua 2017 y que llegarán a Ciudad Guatemala 2025 a defender sus títulos.

Compartir:
Guatemala durante su premiación en Juegos Deportivos Centroamericanos Managua 2017
Guatemala durante su premiación en Juegos Deportivos Centroamericanos Managua 2017 / FOTO: COG

Faltan 19 días para que se inicia una edición más de los Juegos Deportivos Centroamericanos, los cuales serán organizados por Guatemala del 18 al 30 de octubre de 2025. Además de la Ciudad de Guatemala, otros departamentos serán subsedes de este magnífico evento, así como Honduras y Panamá.

El Comité Olímpico Guatemalteco (COG) dio a conocer los equipos que se consagraron campeones en Managua 2017 y que llegarán a Guatemala 2025 a defender su condición de campeón.

"A lo largo de la historia de las justas regionales, los deportes de conjunto han marcado su dominio con actuaciones memorables y vibrantes, dejando hasta la última gota de sudor para subir a lo más alto del podio y entonar con orgullo el himno nacional", reconoce el Comité.

En ese sentido, el COG recuerda que, un total de 10 selecciones llegarán como vigentes campeonas tras colgarse el oro en la cita de Managua 2017.

  • Selecciones femeninas y masculinas de baloncesto, balonmano, hockey sobre césped y rugby
  • Selección masculina de softbol y la de voleibol

Cada uno de estos equipos escribió momentos históricos en Managua 2017 al conquistar la medalla de oro y contribuir al gran objetivo de la delegación: coronarse campeona de las justas regionales.

Títulos de Guatemala

A lo largo de la historia, desde aquella primera celebración de Juegos Centroamericanos Guatemala 1973, nuestro país ha ganado seis de las 11 ediciones:

  • Ciudad de Guatemala 1986
  • Tegucigalpa 1990
  • San Pedro Sula 1997
  • Ciudad de Guatemala 2001
  • San José 2013
  • Managua 2017

Respecto a Managua 2017, Guatemala lideró el medallero con 283 preseas en total: 110 oros, 87 platas y 86 bronces.

Uno de los momentos más mágicos en Managua, fue que la selección masculina de voleibol puso fin a una sequía de 20 años sin subir a lo más alto del podio. El equipo derrotó 3-0 a El Salvador en la final, cerrando un torneo perfecto con seis victorias consecutivas.

Es de recordar que tras la edición XI de Managua 2017, los Juegos Centroamericanos se celebrarían en Santa Tecla en el 2001, pero por situaciones de la pandemia del coronavirus Covid-19 se trasladaron para el 2002, pero más adelante Santa Tecla declinó como organizador y los Juegos Deportivos Centroamericanos fueron cancelados, hasta esta nueva edición, la XII la cual serán en Ciudad Guatemala 2025.

Faltan 20 días para el inicio de Juegos Centroamericanos 2025

Más de 400 atletas y entrenadores de distintas federaciones y asociaciones participaron en programa “Desafío 2025: Estrategia y esfuerzo con pasión”.

*Con información del COG. 

En Portada

Más de 3 mil nuevos policías reforzarán seguridad en Guatemalat
Nacionales

Más de 3 mil nuevos policías reforzarán seguridad en Guatemala

10:59 AM, Sep 29
Amarini Villatoro critica con dureza a las autoridades por el abandono del deportet
Deportes

Amarini Villatoro critica con dureza a las autoridades por el abandono del deporte

01:42 PM, Sep 29
Porras se reúne con diputados para abordar proyectos de seguridad y justiciat
Nacionales

Porras se reúne con diputados para abordar proyectos de seguridad y justicia

11:35 AM, Sep 29
Miss Universe El Salvador: tatuajes de participante generan debate en redes socialest
Farándula

Miss Universe El Salvador: tatuajes de participante generan debate en redes sociales

01:31 PM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalredes socialesEstados UnidosEE.UU.Mundial 2026Liga NacionalFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos