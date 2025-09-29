Juegos Centroamericanos: Campeones defensores de Guatemala

Faltan 19 días para que se inicia una edición más de los Juegos Deportivos Centroamericanos, los cuales serán organizados por Guatemala del 18 al 30 de octubre de 2025. Además de la Ciudad de Guatemala, otros departamentos serán subsedes de este magnífico evento, así como Honduras y Panamá.
El Comité Olímpico Guatemalteco (COG) dio a conocer los equipos que se consagraron campeones en Managua 2017 y que llegarán a Guatemala 2025 a defender su condición de campeón.
"A lo largo de la historia de las justas regionales, los deportes de conjunto han marcado su dominio con actuaciones memorables y vibrantes, dejando hasta la última gota de sudor para subir a lo más alto del podio y entonar con orgullo el himno nacional", reconoce el Comité.
En ese sentido, el COG recuerda que, un total de 10 selecciones llegarán como vigentes campeonas tras colgarse el oro en la cita de Managua 2017.
- Selecciones femeninas y masculinas de baloncesto, balonmano, hockey sobre césped y rugby
- Selección masculina de softbol y la de voleibol
Cada uno de estos equipos escribió momentos históricos en Managua 2017 al conquistar la medalla de oro y contribuir al gran objetivo de la delegación: coronarse campeona de las justas regionales.
Títulos de Guatemala
A lo largo de la historia, desde aquella primera celebración de Juegos Centroamericanos Guatemala 1973, nuestro país ha ganado seis de las 11 ediciones:
- Ciudad de Guatemala 1986
- Tegucigalpa 1990
- San Pedro Sula 1997
- Ciudad de Guatemala 2001
- San José 2013
- Managua 2017
Respecto a Managua 2017, Guatemala lideró el medallero con 283 preseas en total: 110 oros, 87 platas y 86 bronces.
Uno de los momentos más mágicos en Managua, fue que la selección masculina de voleibol puso fin a una sequía de 20 años sin subir a lo más alto del podio. El equipo derrotó 3-0 a El Salvador en la final, cerrando un torneo perfecto con seis victorias consecutivas.
Es de recordar que tras la edición XI de Managua 2017, los Juegos Centroamericanos se celebrarían en Santa Tecla en el 2001, pero por situaciones de la pandemia del coronavirus Covid-19 se trasladaron para el 2002, pero más adelante Santa Tecla declinó como organizador y los Juegos Deportivos Centroamericanos fueron cancelados, hasta esta nueva edición, la XII la cual serán en Ciudad Guatemala 2025.
*Con información del COG.