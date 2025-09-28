 Faltan 20 días para inicio de Juegos Centroamericanos 2025
Faltan 20 días para el inicio de Juegos Centroamericanos 2025

Más de 400 atletas y entrenadores de distintas federaciones y asociaciones participaron en programa "Desafío 2025: Estrategia y esfuerzo con pasión".

Atletas guatemaltecos en programa que trata el tema de la mentalidad
Atletas guatemaltecos en programa que trata el tema de la mentalidad / FOTO: COG

Faltan 20 días para que toda Centroamérica se una en una fiesta deportiva con la celebración de los décimos segundos Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, los cuales tendrán su ceremonia de apertura el sábado 18 de octubre y su fiesta final el martes 30 de octubre.

Ante ello, autoridades del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) han realizado el Desafío 2025, que consiste en un programa integral para encarar con éxito un ciclo exitoso que los lleve a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

La preparación mental se consolida como un factor determinante en el rendimiento de los atletas guatemaltecos. Tras meses de trabajo enfocado y con el respaldo de un programa especializado, la delegación nacional afronta el Ciclo Olímpico 2025-2028 con una mentalidad fortalecida y lista para los próximos compromisos internacionales.

Presentan oficialmente los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

En el Palacio de los Deportes, y con la presencia de la vicepresidenta Karin Herrera, se realizó el lanzamiento oficial de las justa deportivas.

Este proceso de crecimiento tuvo como eje el "Desafío 2025: Estrategia y esfuerzo con pasión", fue dividido en tres etapas. El proyecto reunió a más de 400 atletas y entrenadores de distintas federaciones y asociaciones, con el objetivo de ofrecer herramientas que fortalezcan la concentración, el manejo de la presión y la resiliencia en la alta competencia.

Ahora, a 20 días del inicio de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, el equipo nacional encara un nuevo reto: El primer gran paso de este ciclo olímpico. Para los atletas con experiencia, significa refrendar su trayectoria; para los debutantes, es el inicio de una etapa de aprendizaje y proyección internacional.

"Con esta estrategia, el COG y la CDAG reafirman su compromiso de dotar a los atletas de las herramientas necesarias para competir con excelencia, representando a Guatemala con orgullo y pasión en cada escenario", detalla en Comité en una nota informativa publicada en su sitio web.

Juegos Centroamericanos 2025

Los Juegos Deportivos Centroamericanos contarán con un total de 42 deportes (56 disciplinas). La sede de los Juegos es la Ciudad de Guatemala, con escenarios en varias zonas. Además, se cuenta con varias subsedes como: Chiquimula, Petén, Playa de Monterrico, Izabal, Huehuetenango, Totonicapán, Amatitlán, Quetzaltenango, Jalapa, Antigua Guatemala, San Miguel Dueñas, Mazatenango, Baja y Alta Verapaz, Santa Catarina Pinula. Asimismo, los países de Panamá y Honduras.

La Organización Deportiva Centroamericana (Ordeca) designó a Guatemala el 30 de noviembre de 2024 como la sede de estos Juegos Deportivos Centroamericanos 2025.

Veinticuatro años después de haber albergado la VII edición en 2001, Guatemala volverá a ser el escenario de este evento multideportivo, que reunirá a los mejores atletas de la región del 18 al 30 de octubre de 2025.

Futbol: Panamá competirá con 5 selecciones en Juegos Centroamericanos

Panamá prevé traer a los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 una delegación récord de 560 competidores en 35 deportes.

