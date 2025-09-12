 Futbol: Panamá con 5 selecciones en Juegos Centroamericanos
Deportes

Futbol: Panamá competirá con 5 selecciones en Juegos Centroamericanos

Panamá prevé traer a los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 una delegación récord de 560 competidores en 35 deportes.

La Selección Sub-20 de Panamá es uno de los elencos que estará en Guatemala
La Selección Sub-20 de Panamá es uno de los elencos que estará en Guatemala / FOTO: Fepafut

Panamá competirá con cinco equipos de fútbol, en representación del Comité Olímpico de ese país, en las modalidades de selección sub-20 masculina, selección femenina, futsal masculino, futsal femenino y futbol playa masculino, de cara a los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025 que se disputarán en Guatemala.

En total, señala un comunicado de la Federación Panameña de Futbol (FPF), serán "82 atletas los que viajarán a la capital guatemalteca" para competir entre el 18 y el 30 de octubre próximo, con el objetivo de "colgarse la medalla de oro en sus respectivas modalidades".

Agrega la nota de la FPF que actualmente los conjuntos sub-20 masculino y de futsal femenino mantienen sus entrenamientos, mientras ultiman detalles rumbo a la cita regional, considerada parte fundamental del ciclo olímpico.

Panamá, según adelantó el Comité Olímpico en un comunicado divulgado en agosto pasado, prevé llevar a los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 una delegación récord de 560 competidores en 35 deportes.

Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

La duodécima edición de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 marcará la primera estación en el camino olímpico hacia Los Ángeles 2028 y reunirá a atletas de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Detalles Generales

  • Sede: Guatemala, por cuarta vez en su historia (anteriormente en 1973, 1986 y 2001).
  • Fechas: Del 18 al 30 de octubre de 2025.
  • Historia del evento: Fundados en 1973, se realizan cada cuatro años. La edición de 2025 fue confirmada el 30 de noviembre de 2024, tras cancelaciones previas. Inicialmente planeados para 2021 en Santa Tecla (El Salvador), se pospusieron por la pandemia de COVID-19 y problemas organizativos, y luego para 2022 en Guatemala y Costa Rica, pero fueron cancelados debido a irregularidades en el Comité Olímpico Guatemalteco (que incluso fue suspendido para los Panamericanos 2023).
  • Participantes: Países centroamericanos como Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice. 
Se enciende el fuego sagrado de los Juegos Centroamericanos 2025

Alberto González fue el primer atleta guatemalteco en portar la antorcha de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025.

*Información EFE.

