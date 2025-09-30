 Liga Primera División presenta su balón de color rosado
Deportes

Liga Primera División presenta su balón de color rosado

Esta iniciativa de la "Liga de Ascenso" es para unirse a la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama.

Compartir:
Primera División presenta su balón rosado
Primera División presenta su balón rosado / FOTO: Primera División

Mediante una conferencia de prensa, las autoridades del Comité Ejecutivo de la Liga de Futbol Primera División de Guatemala presentaron la campaña "Porque te amás, te revisás", al tiempo que dieron a conocer el balón rosa con el cual estarán desarrollando sus jornadas en la "Liga de Ascenso" durante el mes de octubre.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes el presidente de la Primera División, José Alejandro de León; Luigui Muñoz, vicepresidente; Sergio Rodríguez, tesorero; y Emerson Monrroy, vocal 1. Además de representantes del Grupo CICADEX, quienes presentaron el balón rosado durante la actividad que se realizó en el Salón de Conferencias de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) en zona 15 capital.

Douglas Barahona, jefe de Mercadeo del Grupo CICADEX: "Hoy nos unimos a la Liga Primera División en una causa que nos toca a todos de cerca, la lucha contra el cáncer de mama. Sabemos que detrás de cada estadística hay una madre, hija, hermana, amiga, vidas que ´pueden cambiar radicalmente con una acción: La detección temprana".

Añadió: "Nosotros creemos que la responsabilidad social no es solo un valor corporativo, sino una acción concreta. Un compromiso real con las personas y las comunidades a las que servimos".

Douglas Barahona confirmó que con esta campaña, el balón rosa estará siendo protagonista durante el mes de octubre durante la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama.

"Porque te amás, te revisás".

Por su parte, Enrique Giménez, gerente comercial de Grupo CICADEX, dijo: "Para nosotros hoy es un día especial, y especialmente para el deporte y la conciencia social de Guatemala. Estamos profundamente orgullosos de presentar este balón, que básicamente es un balón que va más allá del futbol, es un balón que no es solo un implemente deportivo, sino que presentará un emblema de vida y de esperanza".

Enrique Giménez explicó que en cada gol marcado con el balón de color rosado, llevará un mensaje y es: "Porque te amás, te revisás".

Esta iniciativa del balón rosa busca unir el deporte con la solidaridad, recordando la importancia de la prevención y los chequeos médicos. El balón se convierte en un símbolo de lucha, esperanza y apoyo a todas las mujeres que enfrentan esta batalla y se empezará a usar desde este miércoles 1 de octubre en cada uno de los partidos de la Liga Primera División de Guatemala.

En Portada

MP busca un presupuesto más robusto para 2026; Porras explica planificación ante diputadost
Nacionales

MP busca un presupuesto "más robusto" para 2026; Porras explica planificación ante diputados

11:59 AM, Sep 30
Al ritmo de Mbappé, el Real Madrid golea al Kairat Almatyt
Deportes

Al ritmo de Mbappé, el Real Madrid golea al Kairat Almaty

12:40 PM, Sep 30
Caso Usac: Estudiante enviado a Mariscal Zavala mientras se define su situación legalt
Nacionales

Caso Usac: Estudiante enviado a Mariscal Zavala mientras se define su situación legal

10:35 AM, Sep 30
Onda del este genera lluvias en gran parte del paíst
Nacionales

Onda del este genera lluvias en gran parte del país

08:23 AM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalredes socialesEstados UnidosEE.UU.Mundial 2026Liga NacionalReal MadridFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos