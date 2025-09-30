Liga Primera División presenta su balón de color rosado

Mediante una conferencia de prensa, las autoridades del Comité Ejecutivo de la Liga de Futbol Primera División de Guatemala presentaron la campaña "Porque te amás, te revisás", al tiempo que dieron a conocer el balón rosa con el cual estarán desarrollando sus jornadas en la "Liga de Ascenso" durante el mes de octubre.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes el presidente de la Primera División, José Alejandro de León; Luigui Muñoz, vicepresidente; Sergio Rodríguez, tesorero; y Emerson Monrroy, vocal 1. Además de representantes del Grupo CICADEX, quienes presentaron el balón rosado durante la actividad que se realizó en el Salón de Conferencias de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) en zona 15 capital.
Douglas Barahona, jefe de Mercadeo del Grupo CICADEX: "Hoy nos unimos a la Liga Primera División en una causa que nos toca a todos de cerca, la lucha contra el cáncer de mama. Sabemos que detrás de cada estadística hay una madre, hija, hermana, amiga, vidas que ´pueden cambiar radicalmente con una acción: La detección temprana".
Añadió: "Nosotros creemos que la responsabilidad social no es solo un valor corporativo, sino una acción concreta. Un compromiso real con las personas y las comunidades a las que servimos".
Douglas Barahona confirmó que con esta campaña, el balón rosa estará siendo protagonista durante el mes de octubre durante la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama.
"Porque te amás, te revisás".
Por su parte, Enrique Giménez, gerente comercial de Grupo CICADEX, dijo: "Para nosotros hoy es un día especial, y especialmente para el deporte y la conciencia social de Guatemala. Estamos profundamente orgullosos de presentar este balón, que básicamente es un balón que va más allá del futbol, es un balón que no es solo un implemente deportivo, sino que presentará un emblema de vida y de esperanza".
Enrique Giménez explicó que en cada gol marcado con el balón de color rosado, llevará un mensaje y es: "Porque te amás, te revisás".
Esta iniciativa del balón rosa busca unir el deporte con la solidaridad, recordando la importancia de la prevención y los chequeos médicos. El balón se convierte en un símbolo de lucha, esperanza y apoyo a todas las mujeres que enfrentan esta batalla y se empezará a usar desde este miércoles 1 de octubre en cada uno de los partidos de la Liga Primera División de Guatemala.