PSG presenta bajas importantes para el juego ante el Barça

El París Saint-Germain -PSG- afrontará su compromiso frente al Barcelona con un número significativo de bajas que condicionan el planteamiento de Luis Enrique. En la lista de ausencias destacan Ousmane Dembélé, Marquinhos, Doué y Khvicha Kvaratskhelia. Mientras que los tres primeros ya estaban totalmente descartados desde hace días, existía la esperanza de que el futbolista georgiano pudiera recuperarse a tiempo, pero finalmente no será así y se quedará en París. A ellos se suma Kamara, quien se encuentra disputando el Mundial Sub-20 y tampoco podrá estar en Montjuïc.
Pese a estas ausencias de peso, el técnico asturiano también recibió noticias positivas de cara al crucial duelo contra los azulgranas. Fabián Ruiz y Joao Neves, quienes no participaron el pasado fin de semana en el encuentro liguero frente al Auxerre, estarán disponibles para aportar frescura en la medular. Además, Vitinha, que había encendido las alarmas tras sufrir molestias en ese mismo partido junto con Kvaratskhelia, logró recuperarse a tiempo y formará parte del plantel que viaje a Barcelona.
El PSG buscará dar la campanada ante el Barça
Luis Enrique, consciente de la magnitud del choque, ha buscado equilibrar la convocatoria con jugadores experimentados y jóvenes promesas que podrían tener minutos. El técnico confía en que la fortaleza del bloque pueda compensar las sensibles ausencias, sobre todo en defensa, donde la falta de Marquinhos y Doué obliga a reorganizar la zaga. Asimismo, la baja de Dembélé priva al PSG de un recurso ofensivo importante para enfrentar a un rival que exige velocidad y desborde por las bandas.
La convocatoria definitiva del conjunto parisino incluye a Chevalier, Safonov, Marin, Beraldo, Hakimi, Hernández, Mendes, Pacho, Zabarnyi, Jangeal, Mayulu, Neves, Fabián, Vitinha, Zaire-Emery, Barcola, Lee, Mbaye, Ndjantou y Ramos. Con esta plantilla, el PSG buscará sobreponerse a las adversidades y mostrar su jerarquía en un escenario exigente como Montjuïc, donde se espera un duelo vibrante frente a un Barcelona que también llega con la presión de obtener un resultado positivo.