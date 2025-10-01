 Entradas para guatemaltecos, partido El Salvador-Guatemala
Deportes

Entradas limitadas para guatemaltecos que quieran asistir al Estadio Cuscatlán

300 boletos estarán disponibles para los aficionados guatemaltecos que deseen asistir al partido contra El Salvador en el estadio Cuscatlán.

Estadio Cuscatlán, casa de la Selección de El Salvador - Estadio Cuscatlán
Estadio Cuscatlán, casa de la Selección de El Salvador / FOTO: Estadio Cuscatlán

La afición guatemalteca tendrá la oportunidad de apoyar a su selección en territorio salvadoreño, ya que se han puesto a disposición 300 entradas para el partido de eliminatorias mundialistas entre Guatemala y El Salvador, que se disputará el próximo 14 de octubre en el estadio Cuscatlán. Estas entradas estarán ubicadas en la zona de sombra sur y serán distribuidas exclusivamente por la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FFG), según informó la federación del país vecino.

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) anunció que los boletos para este encuentro estarán disponibles en varias categorías, con precios que van desde $14.75 en sol general hasta $76 en el Nivel 12. Además, se aplicará un cargo adicional de $0.75 en sol general y preferente, mientras que en las demás localidades será de $1.00. Para los aficionados guatemaltecos, se implementará un descuento del 10% si presentan el código de compra utilizado para adquirir entradas del partido anterior ante Panamá.

El Salvador vs. Guatemala en el Estadio Cuscatlán

Las entradas se podrán obtener de manera presencial en puntos estratégicos de El Salvador, como el Kiosco Smart Ticket en Galerías Escalón, tiendas OmniMusic en distintas ciudades y tiendas AM-PM seleccionadas. También se podrán adquirir de forma virtual a través de la plataforma smartticket.fun. 

Para los guatemaltecos, esta será una oportunidad única de alentar a su selección de cerca, en un ambiente de competencia internacional y con la posibilidad de vivir la emoción de las eliminatorias mundialistas en un escenario emblemático de Centroamérica. La recomendación es asegurar los boletos cuanto antes y coordinar el traslado, ya que la demanda seguramente será alta.

Estadio Cuscatlán recibe castigo por parte de la FIFA - La Selecta

