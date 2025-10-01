 Roger Federer, nominado al Salón de la Fama del tenis
Deportes

Roger Federer, nominado al Salón de la Fama del tenis

Federer, histórico número uno y ganador de 20 Grand Slams, encabeza la lista de nominados al Salón de la Fama junto a Juan Martín Del Potro y Svetlana Kuznetsova.

Roger Federer, nominado al Salón de la Fama del tenis - Archivo
Roger Federer, nominado al Salón de la Fama del tenis / FOTO: Archivo

Roger Federer, uno de los tenistas más emblemáticos de la historia, ha sido nominado al Salón de la Fama del tenis, según se anunció este miércoles junto al argentino Juan Martín del Potro y la rusa Svetlana Kuznetsova. La candidatura de Federer pone de relieve una carrera excepcional que lo consolidó como uno de los grandes de todos los tiempos, gracias a su talento, elegancia y consistencia en la cancha. Su nominación llega poco después de su retiro oficial en 2022 durante la Laver Cup en Londres, un escenario que siempre tuvo un lugar especial para él.

El legado de Federer es impresionante: 20 títulos de Grand Slam, 103 títulos en total y más de 300 semanas como número uno del mundo. Durante más de dos décadas, el suizo dejó una huella imborrable en el tenis, combinando técnica, precisión y un estilo de juego que fascinó a millones de aficionados alrededor del mundo. Su influencia trascendió las estadísticas, convirtiéndose en un embajador del deporte y un referente de profesionalismo dentro y fuera de las canchas.

Federer, Del Potro y Kuznetsova a un paso del Salón de la Fama

Juan Martín del Potro, conocido como 'Delpo', también figura entre los nominados. El argentino se destacó por su poderío en el golpe de derecha y por lograr hitos históricos, como derrotar a Federer en el Abierto de Estados Unidos 2009, rompiendo su racha de cinco títulos consecutivos. Con 22 títulos en su carrera, una medalla de plata en Río 2016 y un bronce en Londres 2012, además de la histórica conquista de la Copa Davis en 2016, Del Potro se consolidó como uno de los grandes jugadores de su generación fuera del 'Big Four'.

Svetlana Kuznetsova completa la lista de nominados. La rusa ganó cuatro títulos de Grand Slam, dos en individuales y dos en dobles, destacándose en el Abierto de Estados Unidos 2004 y en Roland Garros 2009. Con 18 títulos individuales y 16 en dobles, Kuznetsova alcanzó la posición número dos del mundo y dejó un legado de versatilidad y fortaleza en la pista. Las votaciones para determinar quién ingresará al Salón de la Fama estarán abiertas hasta el próximo 10 de octubre, marcando un cierre de temporada emocionante para los aficionados del tenis.

