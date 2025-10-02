 Real España da la sorpresa en Copa Centroamericana 2025
Deportes

Real España da la sorpresa en Copa Centroamericana 2025

Por el criterio de goles marcados en condición de visitante, el equipo hondureño avanzó a las semifinales y clasificó a la llamada "Concachampions".

Real España primer equipo clasificado a semifinales de Copa Centroamericana 2025
Real España primer equipo clasificado a semifinales de Copa Centroamericana 2025 / FOTO: Concacaf

Con un tanto agónico de Brayan Moya en el minuto 90, el Real España hondureño venció este miércoles 1-2 al Plaza Amador en Panamá y avanzó a las semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2025.

Plaza Amador buscó el arco rival para intentar sentenciar la eliminatoria. En contraste, Real España apostó por un planteamiento defensivo, esperando oportunidades para jugar al contragolpe.

La ocasión más clara para los locales llegó al minuto 30: un cabezazo sin marca de Jhimar Sánchez que se fue apenas desviado del arco visitante.

Cuando mejor jugaba Plaza Amador, al minuto 41 llegó el golpe visitante: el portero Samuel Castañeda cometió falta sobre Nixon Cruz dentro del área, y tres minutos después Jhow Benavidez convirtió el penalti para adelantar al Real España.

Gol agónico

En la segunda parte, Plaza Amador salió decidido a buscar el empate que le devolviera la esperanza de alcanzar las semifinales.

La insistencia panameña tuvo premio en el minuto 75 cuando Ricardo Phillips Jr. sacó un potente remate desde fuera del área que se coló para el 1-1.

Impulsado por el gol, el equipo local se adueñó de la posesión, pero un error defensivo en el 90 resultó fatal. Brayan Moya cazó un balón suelto en el área y lo envió al fondo de la red para poner el 1-2.

Con ese resultado y tras siete minutos de añadido, el Real España selló su clasificación a las semifinales, gracias al criterio del gol de visitante, al marcar dos tantos fuera de casa frente a uno recibido en Honduras.

Esta noche juega el Xelajú M. C. de Guatemala ante Sporting San Miguelito de Panamá, y el vencedor de la serie será rival del Real España en semifinales de la Copa Centroamericana 2025. Para el duelo de esta noche, el "Superchivo" lleva ventaja de un 2-0 gracias a su triunfo de la semana pasada en Guatemala. 

*Información EFE. 

