Yankees, Tigres y Cachorros avanzan en la postemporada

Yankees de Nueva York, Tigres de Detroit y Cachorros de Chicago se clasificaron ese jueves a las Series Divisionales en la postemporada de Grandes Ligas.
Yankees se enfrentará con Azulejos de Toronto en la siguiente etapa de la postemporada, que comienza este sábado.
Tigres avanzó por segundo año consecutivo a la Serie Divisional de la Liga Americana. Este sábado chocará con Marineros de Seattle.
Cachorros se enfrentará en la Serie Divisional de la Liga Nacional con los Cerveceros de Milwaukee.
Yankees 4-0 Medias Rojas
El novato Cam Schlittler (1-0) ponchó a 12 bateadores en 8 entradas sin anotaciones y despejó la victoria de los de Nueva York.
El dominicano Amed Rosario garantizó el triunfo decisivo (2-1) con una carrera y una remolcada. Encabezó el rally de cuatro anotaciones en la cuarta entrada, que le dio el triunfo a los del Bronx.
El dirigente de los Medias Rojas, Alex Cora, quien utilizó a siete lanzadores en el partido del miércoles, dependió del novato Connelly Early (0-1), quien fue atacado con tres carreras limpias en 3.1 entradas y cargó con la derrota.
Guardianes 3-6 Tigres
Dillon Dingler rompió el empate y el dominicano Wenceel Pérez conectó un sencillo productor de dos carreras y luego anotó una vuelta como parte de un rally de 4 carreras en el séptimo episodio.
Después de perder con Guardianes el título divisional en la parte final de la serie regular, Tigres (2-1) se impuso con una carrera del puertorriqueño Javier Báez.
Cachorros 3-1 Padres
Michael Busch pegó un cuadrangular, mientras Pete Crow-Armstrong y Dansby Swanson llevaron una vuelta al marcador cada uno.
Los Cachorros (2-1) cumplieron con su primera misión al eliminar a los Padres de San Diego (1-2).
El venezolano Daniel Palencia (2-0) lanzó 1.1 entradas en blanco y se acreditó las dos victorias de los Cachorros en esta primera instancia de los 'playoffs'.
*Información EFE.