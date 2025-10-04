 Federación Palestina de Fútbol exige sanciones contra Israel
Deportes

Federación Palestina de Fútbol exige sanciones contra Israel

La Federación Palestina denuncia la "impunidad" de Israel en el deporte, luego de que la FIFA confirmara que no aplicará sanciones.

Integrantes de la Federación Palestina de Fútbol - Euskadiko Futbol Federakundea
Integrantes de la Federación Palestina de Fútbol / FOTO: Euskadiko Futbol Federakundea

La Federación Palestina de Fútbol (FPF) ha elevado su voz con contundencia al exigir sanciones contra Israel en el ámbito deportivo internacional, acusando a las instituciones globales de mantener un "doble rasero". Su presidente, Jibril Rajoub, denunció que el Estado israelí no puede continuar participando en competiciones oficiales mientras comete actos que calificó de "limpieza étnica" en Gaza. Según Rajoub, los estatutos de la FIFA y la Carta Olímpica obligan a sancionar conductas de esta naturaleza, por lo que no se puede permitir que Israel goce de impunidad en el mundo del deporte.

El reclamo fue expresado durante la presentación del partido amistoso Euskadi-Palestina, programado para el 15 de noviembre en el estadio de San Mamés. El evento tuvo lugar en el Museo de la Paz de Gernika, un escenario cargado de simbolismo histórico, y contó con la presencia del alcalde José María Gorroño, el presidente de la Federación Vasca de Fútbol, Iker Goñi, así como Rajoub y la vicepresidenta de la FPF, Susan Shalabi. La cita sirvió no solo para anunciar un encuentro deportivo, sino también para enviar un mensaje político de alcance internacional.

Palestina exige "sanciones" contra Israel

Entre los asistentes destacó la participación del futbolista Yaser Hamed, nacido en Vizcaya y con 34 apariciones con la selección palestina. Actualmente jugador del Al-Gharafa de Catar, Hamed compartió su emoción por disputar este partido especial en San Mamés, donde aseguró que será un momento histórico, ya que se tratará del primer enfrentamiento de Palestina contra un combinado europeo. El jugador, que se formó en la cantera del Athletic Club, manifestó su deseo de que el estadio se llene para dar visibilidad a la causa palestina.

La Federación Vasca de Fútbol subrayó el carácter solidario del amistoso, ya que toda la recaudación será destinada a organizaciones humanitarias que trabajan en la franja de Gaza. En el acto también estuvieron presentes representantes de clubes vascos como el Athletic Club, la Real Sociedad y el Deportivo Alavés, quienes dieron su respaldo al encuentro. De acuerdo con los organizadores, las entradas se pondrán a la venta a mediados de octubre, con la expectativa de una gran respuesta por parte de la afición.

En su intervención final, Jibril Rajoub volvió a señalar que el partido tiene una "dimensión muy profunda" y un claro mensaje político, tanto de esperanza como de denuncia hacia lo que calificó de "gobierno fascista israelí". Recordó además la reciente muerte del exfutbolista palestino Suleiman Al-Obeid, conocido como el "Pelé palestino", fallecido en un ataque en Gaza mientras intentaba conseguir alimentos. Con estas declaraciones, la FPF busca reforzar la presión sobre la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, para que el deporte no se mantenga ajeno a la crisis humanitaria que vive el pueblo palestino.

Bandera de Palestina - Imagen con fines ilustrativos | pixabay

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalReal MadridMundial 2026Futbol GuatemaltecoLiga Nacional
