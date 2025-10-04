UEFA prepara una revolución en la Champions League para 2027

La UEFA se encuentra en un momento de transición histórica con la Champions League, preparando cambios significativos que podrían redefinir el panorama del fútbol europeo a partir de 2027. Durante los últimos ocho meses, el organismo europeo ha mantenido conversaciones discretas con representantes de la Superliga, con la intención de encontrar un terreno común que permita un formato competitivo atractivo, garantizando al mismo tiempo estabilidad y armonía en el fútbol del continente. A pesar de la discreción, el diálogo entre ambas partes refleja un paso importante hacia la posible transformación de la competición, aunque aún sin acuerdos concretos.
Según informes de Mundo Deportivo, la empresa A22, responsable de la Superliga, ha presentado su propuesta a la UEFA, mostrando buena sintonía pero sin cerrar negociaciones definitivas. Mientras tanto, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, mantiene su postura tradicional y ha reiterado en entrevistas recientes que, para él, la Superliga no tiene existencia oficial. Este contraste evidencia la complejidad de la negociación, donde convergen intereses comerciales y deportivos que podrían alterar la estructura de la Champions League tal y como la conocemos.
¿Qué cambios plantearía la UEFA para la Champions League?
En cuanto a la propuesta deportiva, el nuevo formato plantearía un torneo de 36 equipos dividido en dos grupos de 18, con encuentros solo entre equipos del mismo grupo. El Grupo 1 estaría compuesto por los 18 mejores equipos según el ranking UEFA, mientras que el Grupo 2 incluiría al resto de los clubes clasificados.
Cada equipo disputaría ocho partidos (cuatro en casa y cuatro fuera) y la clasificación seguiría dependiendo tanto de los resultados en las ligas nacionales como de los coeficientes UEFA. Los ocho primeros del Grupo 1 accederían directamente a los octavos de final, mientras que el resto tendría que definir su clasificación en rondas adicionales aún por definir.
En el plano comercial, la Superliga busca gestionar los derechos de la nueva competición, manteniendo el nombre de Champions League y apostando por un modelo más rentable. Por su parte, la UEFA ha confirmado la existencia de estas reuniones, aunque niega que hayan sido secretas y enfatiza que no se ha tomado ninguna decisión sobre un cambio de formato. El futuro de la Champions League se perfila así como un escenario abierto a transformaciones profundas, donde la negociación entre tradición e innovación marcará el rumbo del fútbol europeo en los próximos años.