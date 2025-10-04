Méndez-Laing impulsa la victoria del MK Dons ante Gillingham

El futbolista inglés-guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing fue protagonista en la victoria del MK Dons 3-2 sobre el Gillingham en la jornada 11 de la League Two inglesa. Su anotación llegó en un momento determinante para el conjunto dirigido por Paul Warne, que logró encadenar su segundo triunfo consecutivo y escalar posiciones en la tabla con la mirada puesta en los playoffs de ascenso. Tras semanas de irregularidad, el equipo parece encontrar nuevamente estabilidad y confianza.
El tanto de Méndez-Laing se produjo en el minuto 57, cuando encaró a su defensor por la banda, recortó hacia el centro y sacó un potente disparo que terminó en el ángulo inferior izquierdo de la portería. Con esa acción, el marcador se colocó 2-0, ventaja que sería clave para asegurar el triunfo pese a la reacción del Gillingham en la parte final del encuentro. La anotación reflejó el carácter desequilibrante del atacante, quien aportó dinamismo y presencia ofensiva a su equipo.
Incertidumbre con Méndez-Laing
Este gol representó el segundo de la temporada para Méndez-Laing, que poco a poco ha logrado consolidarse como una de las piezas más importantes del MK Dons. Además de sus anotaciones, el jugador ha contribuido con una asistencia, mostrando un rendimiento en ascenso después de un periodo de adaptación. Su versatilidad en ataque lo ha convertido en un futbolista valioso dentro del esquema de Warne y en un referente para la afición.
La actuación del extremo llega en un contexto especial, ya que en los últimos días han surgido rumores sobre una posible ausencia de Méndez-Laing en la convocatoria de la Selección de Guatemala para los partidos de Eliminatorias Mundialistas frente a Surinam y El Salvador. Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial, su rendimiento en Inglaterra parece enviar un mensaje claro sobre su vigencia y su aporte futbolístico. La convocatoria definitiva disipará las dudas, pero lo cierto es que el gol ante Gillingham lo consolida como un jugador en buen momento.