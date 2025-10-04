Chumil volvió a la actividad con el Burgos Burpellet-BH

El ciclista guatemalteco Sergio Chumil volvió a la acción este sábado en el Giro de Emilia, una de las competencias más emblemáticas del calendario italiano. El corredor del Team Burgos BH regresó a la actividad tras un mes sin competir con su equipo, luego de su participación en la Vuelta a España 2025, donde acumuló una valiosa experiencia en las carreteras más exigentes del ciclismo mundial. Su presencia en Italia marca una nueva etapa de continuidad tras haber representado a Guatemala en el reciente Mundial de Ciclismo de Ruta.
En el Giro de Emilia, Chumil mostró solidez al completar la exigente prueba y finalizar en la posición 75, registrando un tiempo de 4:55:57. Su esfuerzo lo dejó a 9 minutos y 47 segundos del ganador, el mexicano Isaac del Toro, quien se coronó en esta edición con una actuación sobresaliente. Lo más destacado para el guatemalteco fue que logró entrar justo en el límite de tiempo permitido, evitando la descalificación que afecta a quienes superan los 10 minutos de diferencia respecto al vencedor.
Chumil completó una dura prueba
La dureza de la prueba se reflejó en la gran cantidad de ciclistas que no pudieron completarla dentro del margen. En total, 74 competidores quedaron eliminados por superar el límite, lo que resalta aún más el mérito de Chumil, quien resistió hasta el final y demostró un nivel competitivo que le permite codearse con la élite del ciclismo internacional. Su desempeño confirma que está preparado para afrontar carreras de máxima exigencia.
Con este resultado, Sergio Chumil refuerza su proyección como uno de los ciclistas más prometedores de Guatemala. Haber sobrevivido a una de las pruebas más selectivas del circuito europeo no solo fortalece su confianza, sino que también ratifica su capacidad de adaptación en competencias de alto nivel. El Giro de Emilia se convierte en un paso más en su crecimiento deportivo y en un claro indicio de que su futuro en el ciclismo profesional puede estar marcado por grandes logros.