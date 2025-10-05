Detienen al exfutbolista mexicano Omar Bravo

El exfutbolista mexicano Omar Bravo fue detenido este sábado 4 de octubre en el municipio de Zapopan, Jalisco, luego de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra por el presunto abuso sexual de una adolescente. El exdelantero de Chivas se encuentra actualmente a disposición de las autoridades, quienes determinarán su situación jurídica en las próximas horas, tras ser presentado ante el Ministerio Público.
Según informó la Fiscalía del Estado de Jalisco, la captura se llevó a cabo mediante un operativo encabezado por la Policía de Investigación, adscrita a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia. Las investigaciones apuntan a que Bravo habría cometido el delito en los últimos meses, y las autoridades indagan la posible existencia de otras víctimas que podrían haber sido afectadas por el exjugador.
La carrera de Omar Bravo
Omar Bravo, de 45 años, es una figura histórica del fútbol mexicano, especialmente recordado por su paso en las Chivas de Guadalajara, club con el que se convirtió en el máximo goleador de su historia con 160 anotaciones. Durante su carrera profesional también vistió las camisetas del Deportivo La Coruña, Tigres UANL, Sporting Kansas City, Cruz Azul, Atlas, North Carolina, Phoenix Rising y Leones Negros. Además, formó parte de la Selección mexicana en el Mundial de Alemania 2006, donde anotó dos goles en el debut ante Irán.
En los últimos años, Bravo había estado alejado de las canchas, participando en clínicas deportivas y colaborando como embajador de distintas marcas. Su detención ha causado gran impacto en el medio deportivo, donde muchos seguidores expresaron sorpresa y consternación ante las graves acusaciones que ahora enfrenta el exfutbolista, a la espera de que las autoridades determinen su responsabilidad conforme avance el proceso judicial.