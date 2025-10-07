Abanderado y escolta emocionados con representar a Guatemala

Esta mañana en el Gimnasio Teodoro Palacios Flores de la zona 5 capitalina, se realizó la juramentación de los casi 700 atletas que estarán por Guatemala en la edición XII de los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025. En dicho acto público, los atletas Roberto Bonilla (natación) y María Alejandra Higueros (taekwondo) fueron nombrados como abanderados de la delegación chapina. En tanto, los escoltas son Allan Maldonado (karate-do) y Ana Patricia Morales (boliche).
Al finalizar el evento, que reunió a las máximas autoridades deportivas del país, entre ellos a Gerardo Aguirre, presidente del comité ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco (COG); y, a Dennis Alonzo, presidente del comité ejecutivo de Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG); los atletas reaccionaron a su designación como abanderados y escoltas de la delegación nacional.
"Hoy me nombraron como abanderada de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, y también a Roberto Bonilla, y la verdad estoy muy emocionada por tener este reconocimiento y ser nombrada con este título. Yo estoy super feliz, la verdad no me lo esperaba. Estoy contenta por todos los atletas y todo el trabajo que se ha hecho con el equipo de taekwondo (poomsae)", expresó una emocionada Alejandra Higueros.
Habla Allan Maldonado
Por su parte, el escolta Allan Maldonado, de karate-do, expresó a los medios de comunicación: "Estamos en casa y hay que representar muy bien a Guatemala, y qué orgullo portar la bandera y escoltar a muchos atletas".
Añadió: "Sé que vamos a hacerlo muy bien, no solo yo, sino toda la delegación completa".
"Una de mis metas ha sido ser abanderado en cualquiera de los ciclos olímpicos", señaló Allan Maldonado y dijo que ofrece la medalla de oro para Guatemala.
Guatemala será sede del 18 al 30 de octubre de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos 2025, donde Guatemala participa con más de 680 atletas guatemaltecos.
