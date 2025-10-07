 Guatemala juramenta a atletas para Juegos Centroamericanos
Guatemala juramenta a sus atletas para Juegos Centroamericanos 2025

Durante la ceremonia de juramentación, se nombró a Roberto Bonilla y María Alejandra Higueros como los abanderados de la delegación de Guatemala.

Guatemala juramenta a sus atletas para Juegos Centroamericanos 2025 / FOTO: Omar Solís

El gimnasio Teodoro Palacio Flores de la zona 5 capital, fue el escenario que le dio el recibimiento a los centenares de deportistas guatemaltecos que participarán en la edición XII de los Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025.

Con las más altas autoridades deportivas del país, que incluyó dirigentes de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y Comité Olímpico Guatemalteco (COG), este día se dio la juramentación de los más de 600 atletas que defenderán los colores azul y blanco de la bandera nacional en esta cita centroamericana.

Asimismo, durante la ceremonia de juramentación de atletas se conoció que Oscar René Maeda Gudiel serpa el jefe de la misión guatemalteca para Juegos Centroamericanos 2025, y, Rafael Ángel Remi será el jefe de disciplina y oficial del deporte seguro.

Además, las autoridades deportivas nacionales revelaron quiénes son los abanderados y escoltas para esta edición de los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025. En ese sentido, Roberto Bonilla (natación) y María Alejandra Higueros (taekwondo) fueron declarados como abanderados. En tanto,

Allan Maldonado (karate-do) y Ana Patricia Morales (boliche) serán los escoltas.

Guatemala responde a El Salvador por tuit de Yamil Bukele

Mediante una conferencia de prensa, autoridades del Comité Olímpico Guatemalteco dieron detalles de los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025.

Discurso de Gerardo Aguirre

Durante la ceremonia de juramentación de los atletas, Gerardo Aguirre, recientemente reelecto como presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), brindó unas palabras emotivas para los deportistas chapines: "Queridos atletas, entrenadores, y demás, llegamos a este momento importante. En febrero de este año nos fue confirmada esta sede de los Juegos Deportivos Centroamericano 2025, y ocho meses después estamos aquí juramentando a la delegación de Guatemala".

Añadió: "Espero que estos Juegos Centroamericanos 2025 sean una verdadera fiesta en toda Guatemala y toda Centroamericana".

Asimismo, Gerardo Aguirre expuso: "Esta vez con una modalidad muy particular, y es que lo vamos a hacer en 13 diferentes departamentos del país, eso significa que la fiesta deportiva será de toda la República de Guatemala. Ustedes queridos atletas son el centro de atención y la representación de Guatemala, el orgullo de Guatemala".

Más de los Juegos Centroamericanos 2025

En esta edición de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, participarán siete naciones en 41 deportes y 55 disciplinas.

Los Juegos Centroamericanos se desarrollarán en 24 instalaciones deportivas de la Ciudad de Guatemala y 12 subsedes departamentales, así como dos países subsedes (Panamá y Honduras).

Un total de 31 deportes se realizarán en la sede del departamento de Guatemala, 19 en los departamentos y otros tres en los países subsede.  

