Guatemala responde a El Salvador por tuit de Yamil Bukele

Mediante una conferencia de prensa, autoridades del Comité Olímpico Guatemalteco dieron detalles de los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025.

Conferencia de prensa relacionada a los Juegos Deportivos Centroamericana 2025
Conferencia de prensa relacionada a los Juegos Deportivos Centroamericana 2025 / FOTO: Omar Solís

Mediante una conferencia de prensa celebrada esta mañana en el Gimnasio Nacional Teodoro Palacios Flores, de la zona 5capital, autoridades del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) brindaron detalles de los Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala2025, los cuales comenzarán el próximo sábado 18 de octubre en Guatemala y otras sedes a nivel nacional, así como en Honduras y Panamá.

En la reunión informativa participaron Azucena Morales, subgerente técnico del COG; Gerardo Estrada, gerente general del COG; y Oscar Maeda, jefe de misión de la delegación guatemalteca. 

Durante la conferencia de prensa se habló un poco de la historia de estos Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Evento que contará con un total de 40 deportes (54 disciplinas) y se celebrarán del 18 al 30 del presente mes.

Los Juegos Centroamericanos 2025 se desarrollarán en 24 instalaciones deportivas de la Ciudad de Guatemala, y 12 subsedes departamentales, así como dos países subsedes: Panamá (e-sports y flag football) y Honduras (sambo y luchas).

Responden a Yamil Bukele

Ayer, el presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes), Yamil Bukele, se refirió a la organización de los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos 2025, los cuales están bajo el mando de Guatemala.  

En ese sentido, escribió: "Desde Indes queremos expresar nuestra preocupación por el estatus actual de la organización de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, programados del 18 al 30 de octubre".

"A pocos días de este magno evento, no tenemos certeza sobre mucha información valiosa y privilegiada para toda delegación, previa a su viaje. Además, no se cuenta con toda la información de las competencias a realizarse", afirmó.

El Salvador expresa preocupación por Juegos Centroamericanos 2025

Presidente del Indes, Yamil Bukele, se refirió a la falta de certeza sobre la organización de los Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025.

En esa línea, se le pidió la opinión a Gerardo Estrada, gerente general del Comité Olímpico Guatemalteco, quien aseveró: "Hay desinformación entre El Salvador, porque aquí se han tenido reuniones con las jefaturas de misión y el comité organizador. Creo que es falta de información entre ellos. Aquí todo el apoyo se les ha brindado, y si él (Yamil Bukele) salió con un tuit de esa naturaleza será problema de país".

