Indes expresa preocupación por Juegos Centroamericanos 2025

Mediante sus redes sociales, el presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes), Yamil Bukele, se refirió a la organización de los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos 2025, los cuales están bajo el mando de Guatemala, y que tiene como punto de partida el sábado 18 de octubre, es decir, dentro de 12 días.
"Desde Indes queremos expresar nuestra preocupación por el estatus actual de la organización de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, programados del 18 al 30 de octubre", expresó Yamil Bukele.
En ese sentido, el dirigente deportivo añadió: "A pocos días de este magno evento, no tenemos certeza sobre mucha información valiosa y privilegiada para toda delegación, previa a su viaje. Además, no se cuenta con toda la información de las competencias a realizarse".
Esperan recibir información
Yamil Bukele también aprovechó su red social para enviar lo mejor a los organizadores, pero al tiempo les pide más información. "Le deseo lo mejor al comité organizador de este gran reto, pero es importante que, en las próximas horas, todos los países involucrados recibamos la información relevante y de peso para poder estar tranquilos ante esta real preocupación que sentimos por la participación de nuestro contingente".
Asimismo, Bukele brinda el apoyo a sus atletas y al Comité Olímpico de El Salvador hay pide se entienda la posición del Indes "ya que están en juego muchas cosas".
Conferencia de prensa
Para este martes 7 de octubre, a partir de las 09:00 horas en el Gimnasio Teodoro Palacios Flores, se llevará a cabo una conferencia de prensa por parte de los organizadores de los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025 para brindar mayores detalles del evento.
Asimismo, a las 10:00 horas, se hará la ceremonia de juramentación de la delegación guatemalteca que participará en el magno evento.
- Fecha: martes 07 de octubre 2025
- Hora: Conferencia de prensa 9:00 horas, juramentación 10:00 horas
- Lugar: Gimnasio Teodoro Palacios Flores.