 Indes expresa preocupación por Juegos Centroamericanos 2025
Deportes

El Salvador expresa preocupación por Juegos Centroamericanos 2025

Presidente del Indes, Yamil Bukele, se refirió a la falta de certeza sobre la organización de los Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025.

Compartir:
Yamil Bukele, presidente del Indes, se refiere a Juegos Centroamericanos 2025
Yamil Bukele, presidente del Indes, se refiere a Juegos Centroamericanos 2025 / FOTO: @elsalvadorcom

Mediante sus redes sociales, el presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes), Yamil Bukele, se refirió a la organización de los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos 2025, los cuales están bajo el mando de Guatemala, y que tiene como punto de partida el sábado 18 de octubre, es decir, dentro de 12 días.

"Desde Indes queremos expresar nuestra preocupación por el estatus actual de la organización de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, programados del 18 al 30 de octubre", expresó Yamil Bukele.

En ese sentido, el dirigente deportivo añadió: "A pocos días de este magno evento, no tenemos certeza sobre mucha información valiosa y privilegiada para toda delegación, previa a su viaje. Además, no se cuenta con toda la información de las competencias a realizarse".

Atletas de judo, karate, natación y golf que estarán en Juegos Centroamericanos

Conoce a los guatemaltecos que lucharán con el alma para darle a Guatemala el oro centroamericano.

Esperan recibir información

Yamil Bukele también aprovechó su red social para enviar lo mejor a los organizadores, pero al tiempo les pide más información. "Le deseo lo mejor al comité organizador de este gran reto, pero es importante que, en las próximas horas, todos los países involucrados recibamos la información relevante y de peso para poder estar tranquilos ante esta real preocupación que sentimos por la participación de nuestro contingente".

Asimismo, Bukele brinda el apoyo a sus atletas y al Comité Olímpico de El Salvador hay pide se entienda la posición del Indes "ya que están en juego muchas cosas".

Conferencia de prensa

Para este martes 7 de octubre, a partir de las 09:00 horas en el Gimnasio Teodoro Palacios Flores, se llevará a cabo una conferencia de prensa por parte de los organizadores de los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025 para brindar mayores detalles del evento.

Asimismo, a las 10:00 horas, se hará la ceremonia de juramentación de la delegación guatemalteca que participará en el magno evento.

  • Fecha: martes 07 de octubre 2025
  • Hora: Conferencia de prensa 9:00 horas, juramentación 10:00 horas
  • Lugar: Gimnasio Teodoro Palacios Flores. 
Juegos Centroamericanos 2025: Campeones defensores de Guatemala

Conoce a los equipos que se vistieron de oro en Managua 2017 y que llegarán a Ciudad Guatemala 2025 a defender sus títulos.

En Portada

Instituto de la Víctima pide revisar decisión judicial en caso de Floridalma Roquet
Nacionales

Instituto de la Víctima pide revisar decisión judicial en caso de Floridalma Roque

04:39 PM, Oct 06
¿Recuerda el último juego de Jesús López en Selección Nacional?t
Deportes

¿Recuerda el último juego de Jesús López en Selección Nacional?

04:37 PM, Oct 06
Ana Lendl sufre accidente durante actividades del Miss Grand International 2025 t
Farándula

Ana Lendl sufre accidente durante actividades del Miss Grand International 2025

03:52 PM, Oct 06
Activista Greta Thunberg es deportada por Israel y hace terrible denunciat
Internacionales

Activista Greta Thunberg es deportada por Israel y hace terrible denuncia

03:20 PM, Oct 06

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesEE.UU.Liga NacionalReal MadridFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos