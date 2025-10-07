El Barça confirma su recuperación económica

El FC Barcelona presentó a sus socios los resultados económicos del ejercicio 2024/25 y el presupuesto para la próxima temporada, confirmando que atraviesa una etapa de recuperación financiera después de años marcados por crisis y ajustes.
Por segundo año consecutivo, el club cerró con resultados ordinarios positivos, esta vez de 2 millones de euros, un indicador que consolida la eficiencia operativa en todas sus áreas. Los ingresos ordinarios alcanzaron los 994 millones de euros, impulsados principalmente por el buen desempeño deportivo, la respuesta de la afición en el Estadio Olímpico Lluís Companys y un crecimiento destacado en los negocios de patrocinio y merchandising.
En este último rubro, el Barça logró un récord histórico de 170 millones de euros, un 55% más que en la temporada anterior, gracias a la expansión internacional de su e-commerce, que ya opera en más de 170 países. El área de patrocinio también marcó un máximo con 259 millones de euros, favorecido por la renovación del contrato con Nike y otros acuerdos estratégicos.
No obstante, tras aplicar impactos extraordinarios —como la revalorización de Barça Produccions, ingresos por licencias de asientos (PSL) y una sanción de 15 millones de euros de la UEFA— el resultado final después de impuestos fue negativo en 17 millones de euros. Pese a ello, el club redujo su deuda a 469 millones, noventa menos que en el ejercicio anterior, y logró mantener la masa salarial en un 54% de los ingresos ordinarios, dentro de los parámetros de la normativa UEFA.
Proyección para 2025/26
El regreso progresivo al Spotify Camp Nou será la clave de la nueva temporada. El club proyecta un presupuesto de 1.075 millones de euros en ingresos ordinarios, con la expectativa de sumar al menos 50 millones adicionales en recaudación de estadio y continuar la tendencia ascendente en patrocinios y merchandising, donde se busca superar por primera vez los 200 millones de euros.
Con estas cifras, el Barça confía en mantener resultados positivos por tercer año consecutivo y consolidar una estructura financiera que le permita competir en lo deportivo sin descuidar el control económico que exige la UEFA.