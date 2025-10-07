 El Barça confirma su recuperación económica
Deportes

El Barça confirma su recuperación económica y proyecta ingresos récord

El FC Barcelona confirmó que atraviesa una etapa de recuperación financiera después de años marcados por crisis y ajustes.

Compartir:
Joan Laporta recibe apoyo de los socios del Barcelona durante su gestión
Joan Laporta recibe apoyo de los socios del Barcelona durante su gestión / FOTO: EFE

El FC Barcelona presentó a sus socios los resultados económicos del ejercicio 2024/25 y el presupuesto para la próxima temporada, confirmando que atraviesa una etapa de recuperación financiera después de años marcados por crisis y ajustes.

Por segundo año consecutivo, el club cerró con resultados ordinarios positivos, esta vez de 2 millones de euros, un indicador que consolida la eficiencia operativa en todas sus áreas. Los ingresos ordinarios alcanzaron los 994 millones de euros, impulsados principalmente por el buen desempeño deportivo, la respuesta de la afición en el Estadio Olímpico Lluís Companys y un crecimiento destacado en los negocios de patrocinio y merchandising.

En este último rubro, el Barça logró un récord histórico de 170 millones de euros, un 55% más que en la temporada anterior, gracias a la expansión internacional de su e-commerce, que ya opera en más de 170 países. El área de patrocinio también marcó un máximo con 259 millones de euros, favorecido por la renovación del contrato con Nike y otros acuerdos estratégicos.

No obstante, tras aplicar impactos extraordinarios —como la revalorización de Barça Produccions, ingresos por licencias de asientos (PSL) y una sanción de 15 millones de euros de la UEFA— el resultado final después de impuestos fue negativo en 17 millones de euros. Pese a ello, el club redujo su deuda a 469 millones, noventa menos que en el ejercicio anterior, y logró mantener la masa salarial en un 54% de los ingresos ordinarios, dentro de los parámetros de la normativa UEFA.

Proyección para 2025/26

El regreso progresivo al Spotify Camp Nou será la clave de la nueva temporada. El club proyecta un presupuesto de 1.075 millones de euros en ingresos ordinarios, con la expectativa de sumar al menos 50 millones adicionales en recaudación de estadio y continuar la tendencia ascendente en patrocinios y merchandising, donde se busca superar por primera vez los 200 millones de euros.

Con estas cifras, el Barça confía en mantener resultados positivos por tercer año consecutivo y consolidar una estructura financiera que le permita competir en lo deportivo sin descuidar el control económico que exige la UEFA.

En Portada

Exmilitares bloquean carreteras en distintos puntost
Nacionales

Exmilitares bloquean carreteras en distintos puntos

08:13 AM, Oct 07
Las figuras europeas de Surinam que pondrán a prueba a Guatemalat
Deportes

Las figuras europeas de Surinam que pondrán a prueba a Guatemala

07:29 AM, Oct 07
Fiscales del MP mantienen presencia en sedes del TSEt
Nacionales

Fiscales del MP mantienen presencia en sedes del TSE

08:15 AM, Oct 07
Clarke, Devoret y Martinis ganan el Nobel de Física por descubrimiento sobre fenómenos cuánticost
Internacionales

Clarke, Devoret y Martinis ganan el Nobel de Física por descubrimiento sobre fenómenos cuánticos

07:38 AM, Oct 07

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes sociales#liganacionalEE.UU.Liga NacionalReal MadridSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos